Україна одночасно може втратити міністра оборони та начальника Генштабу, – ЗМІ

В Офісі президента (ОПУ) розглядають можливість одночасного звільнення міністра оборони Андрія Тарана та начальника Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака.

Як говориться в статті УП, між ними нібито існує постійний конфлікт. Ініціатором подібного кадрового рішення журналісти називають главу ОПУ Андрія Єрмака.

"Міністра, по суті не жаль, а під виглядом вирішення конфлікту між Міністерством оборони України та Генштабом можна звільнити й непоступливого Хомчака", – уточнюється в публікації.

Категорично проти подвійного звільнення виступає глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков, говориться в статті.

Раніше в партії "Голос" зажадали від президента Володимира Зеленського внести до Верховної Ради України подання на звільнення Тарана, який, на думку нардепів, не впорався з обов'язками міністра оборони країни в стані війни.

За словами голови фракції "Голоси", члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, дії Тарана підривають обороноздатність і національну безпеку країни, яка сьомий рік веде війну з агресором.

Як повідомив OBOZREVATEL, 20 жовтня фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що Хомчак подав рапорт на отримання третьої квартири у своє розпорядження.

У ВСУ прокоментували цю заяву, пояснивши, що квартира для генерал-полковника належить до штатно-посадового житла та знаходиться на балансі Міністерства оборони.