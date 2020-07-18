Україна очолила рейтинг злочинності в Європі

Україна посіла перше місце за рівнем злочинності за першу половину 2020 року у рейтингу країн Європи із показником 48,84.

Про це свідчать дані дослідження, оприлюдненого на сайті Numbeo. На другій сходинці опиниласяШвеція, а на третій – Франція. Водночас у рейтингу безпеки Україна опинилася на дні рейтингу.

Так виглядає рейтинг 10 найзлочинніших держав у Європі:

Україна – індекс 48,84 Швеція – 47,43 Франція – 47,37 Молдова – 46,03 Ірландія – 45,68 Бельгія – 45,29 Велика Британія – 44,54 Італія – 44,24 Боснія і Герцеговина – 43,57 Чорногорія – 41,56.

Рейтинг злочинності Numbeo Скриншот з сайту

Як вказано на сайті Numbeo, дані розділу "Індекс злочинності" засновані на опитуваннях відвідувачів сайту. Питання для них аналогічні багатьом науковим і державним опитуваннями, запевнили у Numbeo.

Індекс злочинності – це оцінка загального рівня злочинності в даному місті або країні.

"Ми вважаємо рівень злочинності нижче 20 дуже низьким, рівень злочинності між 20 і 40 – низьким, рівень злочинності між 40 і 60 – помірним, рівень злочинності між 60 і 80 – високим, і, нарешті, рівень злочинності вище 80 – дуже високим", – вказали у Numbeo.

Найбільш безпечною країною, відповідно до рейтингу, є Словенія з показником 20, 95.

За даними фахівців Numbeo, серед країн світу Україна посіла 47 місце. Перед Україною в світовому списку Марокко (48,97) та Іран (48,91). За нашою країною з меншим рівнем злочинності Гана (48,64), Ірак (48,00).

Водночас, у рейтингу безпечності країн Україна опинилася на останньому місці. Цей рейтинг є дзеркальним до рейтингу безпечності, однак має інші індекси. Україна отримала індекс безпечності – 51,16, а наприклад Росія – 59,40.

Numbeo – це онлайн-база даних, яку формують користувачі з усього світу. Її заснував колишній програміст Google у 2009 році. Східці країн у рейтингах формують користувачі ресурсу з усього світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що через рік поліцейські зможуть розкривати 99 відсотків злочинів протягом двох діб, якщо в МВС впровадять систему, що включає три фактори.