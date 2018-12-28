МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Україна отримає американські патрульні катери: названі терміни

9.1тЧитати матеріал російською

Військово-Морські Сили України отримають американські патрульні катери класу Island, які обіцяли надати США, у липні.

Про це в інтерв’ю DW розповів командувач ВМСУ Ігор Воронченко.

Командувач ВМС України Ігор Воронченко

Командувач ВМС України Ігор Воронченко

dw.com

"У липні вони повинні бути в Україні. Екіпажі готуються, узгоджені порядок доукомплектування цих кораблів та порядок спільної підготовки на базі в Балтиморі (США)", - розповів Воронченко.

Новини
Поставки зброї Україні: в США розповіли про збільшення допомоги

Мова йде про 30-метрові катери - Drummond та Cushing. Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.

Один з американських патрульних катерів класу Island

Один з американських патрульних катерів класу Island

dw.com

За словами Воронченка, вже скореговані останні заходи, яких потрібно вжити, щоб катери якомога швидше прибули в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт у сфері розвитку ВПК України Максим Глущенко розповів, що інформація про те, що США готові передати нам патрульні катери типу Islands, з'явилася ще чотири роки тому. "Наші" Islands були поставлені на зберігання, вони в хорошому стані, що дозволить експлуатувати їх ще років 10-15. Така техніка при відповідному оснащенні на наших підприємствах (це обійдеться приблизно в 10 млн доларів) не буде зайвою.

Особа
Ігор Воронченко
Місце
Україна
Теги
СШАВМС України
Поділитися у Facebook
20
Коментарі
3
20
Смішно
45
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Списанные катера 40 летней давности это круто. На запчастях круто нагреют свидомых. Вообще американцы удачно дружат с Украиной. Уголь свой заставили покупать, потом газ впарят, ядерное топливо, списанный военный хлам и т.д и т.п. Хорошие друзья
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
И по чем же Украине этот металлолом пиндосы впихнули?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
2 из 3 ответов | показать все
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Алексей Смирнов, они из бюджета выделили 200 лямов долларов, списанные катера втюхали шумерами, а 200 лямов распилили у себя.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Проходил мимо, Да, янки себя не обделят...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Проходил мимо
Проходил мимо
Хохлы вас совсем за тупых держат? на фото 2/2 катер береговой охраны США USCGC «Stratton» (WMSL-752) класса «Legend». Который значительно превосходит по характеристикам Island и и запущена серия всего несколько лет назад.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги