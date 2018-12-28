Україна отримає американські патрульні катери: названі терміни

Військово-Морські Сили України отримають американські патрульні катери класу Island, які обіцяли надати США, у липні.

Про це в інтерв’ю DW розповів командувач ВМСУ Ігор Воронченко.

Командувач ВМС України Ігор Воронченко dw.com

"У липні вони повинні бути в Україні. Екіпажі готуються, узгоджені порядок доукомплектування цих кораблів та порядок спільної підготовки на базі в Балтиморі (США)", - розповів Воронченко.

Мова йде про 30-метрові катери - Drummond та Cushing. Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.

Один з американських патрульних катерів класу Island dw.com

За словами Воронченка, вже скореговані останні заходи, яких потрібно вжити, щоб катери якомога швидше прибули в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт у сфері розвитку ВПК України Максим Глущенко розповів, що інформація про те, що США готові передати нам патрульні катери типу Islands, з'явилася ще чотири роки тому. "Наші" Islands були поставлені на зберігання, вони в хорошому стані, що дозволить експлуатувати їх ще років 10-15. Така техніка при відповідному оснащенні на наших підприємствах (це обійдеться приблизно в 10 млн доларів) не буде зайвою.