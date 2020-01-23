Наша країна недосконала. У нас багато проблем, ми пострадянська держава, із корупцією на всіх рівнях, старим держуправлінням і бідним народом. Але наш вибір і наше намагання вступити до Європейського Союзу, жити за європейськими принципами і жити на європейському рівні – вже зроблено. Ми зробили його ще шість років тому і з цього шляху вже ніколи не зійдемо. В цьому маємо бути впевнені. Ми вже маємо незалежні і демократичні вибори і остання зміна влади продемонструвала це всьому світові.

6 років ми боремось з нашим ворогом Путіним і російською агресією. Це всім відомо, але за 6 років ми так і не здалися і він нас не переможе ніколи. Якщо ми змогли зробити це, ми зможемо зробити й інше. Ми зробимо наші реформи і станемо тією країною, якою хочемо бути.

Слава Україні!

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