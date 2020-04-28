Україна не відправлятиме заробітчан за кордон: Кулеба озвучив остаточну позицію

Гліб Іванов Суспільство 11:15, 28.04.2020

У Міністерстві закордонних справ заявили, що відправляти заробітчан в інші країни "нелогічно" в період пандемії коронавірусу.

Як зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції, Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу українських працівників.

"Дійсно, є звернення. Але ми в Україні виходимо насамперед міркуваннями безпеки і здоров'я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож – це наражання на небезпеку, особливо коли ця подорож здійснюється літаком", – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба

За його словами, зараз всі цілі уряду спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли в різних країнах.

"Тому на цьому тлі поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності", – заявив Кулеба.

У той же час він підкреслив, що уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фінляндія має намір в екстреному режимі залучати своїх громадян до збору врожаю на ягідних фермах через небажання уряду України відпускати заробітчан на сезонні роботи.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Саакашвілі почав будувати другий маєток під Києвом. Фото та відео

В Україні проведуть масові перевірки переказів: кого заблокують і хто в зоні ризику

Зробили их разом: Кабмин запретил украинцам выезжать за границу на работу

Шукали вертольотами: на Харківщині знайшли мертвою зниклу 6-річну дівчинку

Чому не працюють ринки? Як торгова мафія знищує фермерство