Україна не відправлятиме заробітчан за кордон: Кулеба озвучив остаточну позицію

У Міністерстві закордонних справ заявили, що відправляти заробітчан в інші країни "нелогічно" в період пандемії коронавірусу.

Як зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції, Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу українських працівників.

"Дійсно, є звернення. Але ми в Україні виходимо насамперед міркуваннями безпеки і здоров'я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож – це наражання на небезпеку, особливо коли ця подорож здійснюється літаком", – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба

За його словами, зараз всі цілі уряду спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли в різних країнах.

"Тому на цьому тлі поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності", – заявив Кулеба.

У той же час він підкреслив, що уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фінляндія має намір в екстреному режимі залучати своїх громадян до збору врожаю на ягідних фермах через небажання уряду України відпускати заробітчан на сезонні роботи.