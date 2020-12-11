Україна не уклала договорів на закупівлю вакцини проти COVID-19, – PVA

Уряд України не уклав істотних прямих договорів на придбання вакцин проти коронавірусу (COVID-19) зі світовими компаніями-розробниками.

Про це йдеться в звіті групи міжнародних благодійних організацій People's Vaccine Alliance, передає "Радіо Свобода". Відзначається, що основну частину препарату ще на стадії розробки придбали багаті країни.

Розвинені держави закупили стільки вакцини, що зможуть по три рази вакцинувати своїх громадян. Але в 70 країнах світу ліки зможуть отримати тільки одна особа з десяти. Україна та десятки інших країн мають намір отримати вакцину за міжнародною програмою COVAX, куди входять 189 держав.

"Не можна, щоб людина була позбавлена доступу до вакцини в залежності тільки від того, в якій країні він живе, або від кількості грошей у нього в кишені. Але якщо не буде значних змін, то мільярди людей у світі в найближчі роки не зможуть отримати безпечних і дієвих вакцин від COVID-19", – зазначила представниця організації "Оксфам" Анна Марріотт.

Відзначимо, що Міністерство охорони здоров'я України підписало документи за міжнародною програмою COVAX, згідно з якою наша країна безкоштовно отримає вакцину від COVID-19 на початку 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Максим Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19 і кому зроблять щеплення безкоштовно.