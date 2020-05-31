Україна не створюватиме власну вакцину проти коронавірусу: Ляшко назвав причину
У світі станом на кінець травня тривало близько 70 розробок вакцини проти коронавірусної хвороби, проте жодної української серед них не було.
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Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у інтерв'ю "Радіо Свобода". Він розповів, що перед створенням української вакцини, насамперед, треба подбати про лабораторні потужності.
"Триває близько 70 розробок вакцини проти коронавірусної хвороби. Так, це не швидкий час. І від моменту початку розробки до завершення може пройти в середньому 18 місяців", – відзначив Ляшко.
За його словами, закордонну вакцину очікувати варто, проте не дуже скоро. Хоча деякі розробки вже "пішли" на другу і третю стадії клінічних досліджень.
"Українських розробок серед них немає. Ми зверталися до Академії медичних наук, до Академії наук з питанням того, чи можна в Україні сподіватися на створення вакцини. Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, у яких можна проводити ці дослідження. А після цього – говорити про повноцінну розробку власної вакцини", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко пояснював, що в Україні немає установ, у яких вітчизняні дослідники могли б працювати над створенням вакцини проти коронавірусу.