Україна не створюватиме власну вакцину проти коронавірусу: Ляшко назвав причину

У світі станом на кінець травня тривало близько 70 розробок вакцини проти коронавірусної хвороби, проте жодної української серед них не було.

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Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у інтерв'ю "Радіо Свобода". Він розповів, що перед створенням української вакцини, насамперед, треба подбати про лабораторні потужності.

"Триває близько 70 розробок вакцини проти коронавірусної хвороби. Так, це не швидкий час. І від моменту початку розробки до завершення може пройти в середньому 18 місяців", – відзначив Ляшко.

Ляшко розповів, що Україна не створюватиме власну вакцину проти коронавірусу. Ілюстрація

За його словами, закордонну вакцину очікувати варто, проте не дуже скоро. Хоча деякі розробки вже "пішли" на другу і третю стадії клінічних досліджень.

"Українських розробок серед них немає. Ми зверталися до Академії медичних наук, до Академії наук з питанням того, чи можна в Україні сподіватися на створення вакцини. Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, у яких можна проводити ці дослідження. А після цього – говорити про повноцінну розробку власної вакцини", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко пояснював, що в Україні немає установ, у яких вітчизняні дослідники могли б працювати над створенням вакцини проти коронавірусу.

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