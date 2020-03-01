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1 березня • оновлено в 21:24
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Украина не сдается!

25.3т
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Рвет душу так, будто сидишь на скамейке запасных и тебя не выпускают на поле.

А на поле уже был Крым. Были Иловайск и Дебальцево. И мы им вмазали - а они нам, да. Но мы им - больше. Потому что эта игра никак не заканчивается, а мы - никак не сдаемся. Она растягивается до бесконечности, год за годом убирая людей с поля. Наших... Не наших... И скорее всего не наших - тоже больше. Они лежат безымянными рядами, гниют безымянными останками, высылаются домой в Ростов в деревянных будках, последнем их пристанище - а еще так, казалось, недавно они там рвались что-то нам показать...

Сидим сейчас, как обреченные - "уйти нельзя остаться". Обреченные мучиться от распирающей душу жажды победить, когда тебе приказывают уйти, сесть и заткнуться. А ты знаешь, что останешься - со своими, при своих, на своем.

Эх, нельзя больше слабаков ставить НАД сильными. Нельзя. Это плохой эксперимент. Когда маятник пойдет обратным ходом, пусть эту позорную страницу сметет к чертовой матери. Я хочу, чтобы мы закончили эту войну - на правах победивших. Какую бы нам ни навязывали концовку, мы же знаем, что незаконченные нами дела будут терзать всю оставшуюся жизнь, правда?

Для меня добавилась еще одна "истина": посади дерево, воспитай ребенка, построй дом и победи "запоребрикового товарища". Он это заслужил. И дело чести, если не турки этим займутся - последняя точка должна быть поставлена украинцем.

Это наш исторический незавершенный долг.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Донбас
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Livesey David
Livesey David
Чем тупее xаxлушка, тем больше у неё статей на обсосе.
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3
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
УСЭРУСЯ, А НЭ ПОКОРЮСЯ! :-))))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Gordon Yury, незаштопаный, украина даже украинцам не нужна)))))))
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Gordon Yury
Gordon Yury
Трубицын Александр, ну наконец-то и ты понял, что не видеть вам УКРАИНЫ, как своих ушей!!!
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Рашшеншвайн, а вы никогда не задумывались откуда современные снайперские комплексы начали появляться в Украинской бедной армии с 2014 года?.... И так, что ими стали обеспечены практически все подразделения. А это результат грамотной работы волонтеров в Украине и за рубежом, когда человек добровольно вместо пива в баре за 6-10 долларов эти деньги отдавал на спайперские комплексы. А потом получал удовольстие от сводок. А вы хрюкаете, что все это фигня)) Ошибаетесь. И не стреляя можно вас утилизировать. Главное правильно систему организовать...
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2
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