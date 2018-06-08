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"Україна - не Росія": Бабченко показав основну відмінність на прикладі ФСБ

2.1тЧитати новину російською

Російський журналіст Аркадій Бабченко, на якого готувався замах, заявив, що процеси, які відбуваються в Україні, вказують на те, наскільки багато існує відмінностей від Росії.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував роз'яснення для тих, хто прирівняв СБУ до російської ФСБ.

"Україна - не Росія. Ви взагалі вже не розумієте процесів, що відбуваються в Україні. Ви взагалі вже не розумієте, наскільки Україна і Мордор - різні. Вам хочеться думати, що і тут таке саме лайно. Ні. Не таке саме", - написав журналіст.

За його словами, він готовий співпрацювати з будь-ким, аби припинити війну на сході України.

"І щоб так залишалося й надалі, і щоб викинути Росію до чортової матері з території України з усіма її с*аними танками, "Буками", гебухами, козаками і алкашнею, я буду співпрацювати і з СБУ, і з Моссадом, і з ЦРУ , і з Мі-5, і з чортом в пеклі, і з ким завгодно ще. А ви продовжуйте там високоморально філософствувати, ахати, охати, і заламувати руки", - написав Бабченко.

Він також з сарказмом показав всі ті злочини, які здійснює ФСБ і вони залишаються безкарними.

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"А ще реально веселять стогони російських лібералів про те, що, СБУ, мовляв, це така сама гебуха, як і ФСБ, і співпрацювати ні з тими, ні з тими не можна. Така сама, така. Заспокойтеся. Як всім відомо, СБУ проводить навчання з гексогеном, вбиває політичних опонентів на мосту, б'є людей на мітингах і в автозаках, садить опозиціонерів, бере в заручники брата лідера опозиції, влаштовує кібератаки по всьому світу, розганяє ЗМІ, вбиває журналістів, вторгається в сусідню країну, анексує території, спонсорує тероризм, вспорює на підвалах животи, створює приватні армії з недоумкуватих алкоголіків і фашистів, відправляє їх на Донбас і в Сирію, підтримує диктатуру.Така сама, але не така сама", - зазначив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня Державний департамент США в черговий раз закликав Росію вивести свої війська з території України.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Війна на ДонбасіЗамах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
Об'єкти
Служба безпеки УкраїниФСБ
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Проститутка всем рассказывает почему она стала проституткой. Причем продуманной во всех отношениях. Зайдите на его страницу в ФБ, там плешивое недобитое существо какими только способами не собирает с доверчивых укробабуинов денежные пожертвования.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Сегодня 9 дней как кгававая гебня убила в Киеве Аркадия. Помянем его.
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