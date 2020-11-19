Україна – країна креативних людей, які створюють крутий продукт, але майбутнє українців не зміниться без інвестицій у креативні індустрії.

Таку тезу міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко озвучив у рамках четвертого міжнародного форуму "Креативна Україна". На його думку 2020 рік змусив замислитись над питанням: який шлях обрати – виживання чи самовираження? Але для самовираження, міністр запропонував нагадати, що кожен 10 суб’єкт господарювання в Україні – креативний підприємець.

За словами, йдеться про високоінтелектуальних митців та новаторів, які генерують близько 97 млрд гривень, або 3,7% ВВП країни і стимулюють 20% приросту експорту щорічно. І саме ці люди виявились найбільш вразливими під час пандемії, тому уряд працює над тим аби підтримати культурний пласт української економіки і запропонувати стратегію подальшого розвитку.

Олександр Ткаченко на форумі "Креативна Україна"

Олександр Ткаченко на форумі "Креативна Україна"

Учасників форуму, який організовує Міністерство культури та інформаційної політики об’єднала теза, що креативні індустрії України мають розвиватись в унісон з європейськими аналогічними інституціями.

Олександр Ткаченко на форумі "Креативна Україна"

"ЄС функціонує на основах вільної конкуренції і розвитку. Нам потрібно брати приклад сусіда, який розвиває культуру не як тягар держави, а як привабливу галузь для інвестицій. У ЄС креативні індустрії генерують 225 млрд євро, і я впевнена, що це набагато більша цифра ніж підтримка цих галузей з боку кожної європейської держави. Тому маємо поставити собі за мету, щоб креативні індустрії стали самостійним бізнесом. І щоб за 10-15 років частка фінансування держави саме цього кластеру економіки була би мінімальною", – повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Олександр Ткаченко на форумі "Креативна Україна"

Загалом у четвертому міжнародному форумі "Креативна Україна" беруть участь більше 80 спікерів з різних країн світу. Впродовж двох днів на різних комунікаційних майданчиках, під час панельних дискусій та модулів, обговорюватимуть питання оптимальних шляхів підтримки і розвитку індустрії кіно, концерту, книговидання та інших напрямків креативного бізнесу.