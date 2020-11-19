Україна – країна креативних людей, які створюють крутий продукт, але майбутнє українців не зміниться без інвестицій у креативні індустрії.

Таку тезу міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко озвучив у рамках четвертого міжнародного форуму "Креативна Україна". На його думку 2020 рік змусив замислитись над питанням: який шлях обрати – виживання чи самовираження? Але для самовираження, міністр запропонував нагадати, що кожен 10 суб’єкт господарювання в Україні – креативний підприємець.

За словами, йдеться про високоінтелектуальних митців та новаторів, які генерують близько 97 млрд гривень, або 3,7% ВВП країни і стимулюють 20% приросту експорту щорічно. І саме ці люди виявились найбільш вразливими під час пандемії, тому уряд працює над тим аби підтримати культурний пласт української економіки і запропонувати стратегію подальшого розвитку.

Учасників форуму, який організовує Міністерство культури та інформаційної політики об’єднала теза, що креативні індустрії України мають розвиватись в унісон з європейськими аналогічними інституціями.

"ЄС функціонує на основах вільної конкуренції і розвитку. Нам потрібно брати приклад сусіда, який розвиває культуру не як тягар держави, а як привабливу галузь для інвестицій. У ЄС креативні індустрії генерують 225 млрд євро, і я впевнена, що це набагато більша цифра ніж підтримка цих галузей з боку кожної європейської держави. Тому маємо поставити собі за мету, щоб креативні індустрії стали самостійним бізнесом. І щоб за 10-15 років частка фінансування держави саме цього кластеру економіки була би мінімальною", – повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Загалом у четвертому міжнародному форумі "Креативна Україна" беруть участь більше 80 спікерів з різних країн світу. Впродовж двох днів на різних комунікаційних майданчиках, під час панельних дискусій та модулів, обговорюватимуть питання оптимальних шляхів підтримки і розвитку індустрії кіно, концерту, книговидання та інших напрямків креативного бізнесу.