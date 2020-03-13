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13 березня • оновлено в 13:25
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/ Суспільство

Україна не має чим захиститися від коронавірусу: в "Слузі народу" зробили заяву

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Депутатка партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що відправляла запити у Держрезерв і в Міністерство охорони здоров‘я з приводу того, чи є в Україні захисні засоби на випадок якоїсь хвороби. Виявилося, що в Україні їх немає.

Про це вона повідомила у інтерв'ю "Громадському". Вона зауважила, що 9 мільйонів масок 70-го року випуску Держрезерв пустив по областях. Більше масок в Держрезерві немає, інших захисних засобів також немає.

"Я думаю, що потрібно було закрити експорт усіх захисних засобів ще тоді, коли була перша хвиля занепокоєння короновірусом у Китаї", – зазначила вона.

Україна не має чим захиститися від коронавірусу: в "Слузі народу" зробили заяву

Депутатка додала, що це питання має вирішувати не Міністерство охорони здоров‘я, а Держрезерв і Кабінет міністрів. "Ви знаєте, я ходила на дуже багато засідань Кабінету міністрів Гончарука. І жодного разу не чула там про коронавірус", – підсумувала Василевська-Смаглюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через коронавірус COVID-19 люди почали масово розкуповувати санітарні маски. Дехто навіть брав по 200 штук одразу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Ольга Василевська-Смаглюк
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
9 миллионов масок 70-го года выпуска - да они там сгнили все за 50 лет)
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
В Украине богатые чернозёмы, подорожников на всех хватит
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