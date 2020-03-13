Україна не має чим захиститися від коронавірусу: в "Слузі народу" зробили заяву

Депутатка партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що відправляла запити у Держрезерв і в Міністерство охорони здоров‘я з приводу того, чи є в Україні захисні засоби на випадок якоїсь хвороби. Виявилося, що в Україні їх немає.

Про це вона повідомила у інтерв'ю "Громадському". Вона зауважила, що 9 мільйонів масок 70-го року випуску Держрезерв пустив по областях. Більше масок в Держрезерві немає, інших захисних засобів також немає.

"Я думаю, що потрібно було закрити експорт усіх захисних засобів ще тоді, коли була перша хвиля занепокоєння короновірусом у Китаї", – зазначила вона.

Депутатка додала, що це питання має вирішувати не Міністерство охорони здоров‘я, а Держрезерв і Кабінет міністрів. "Ви знаєте, я ходила на дуже багато засідань Кабінету міністрів Гончарука. І жодного разу не чула там про коронавірус", – підсумувала Василевська-Смаглюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через коронавірус COVID-19 люди почали масово розкуповувати санітарні маски. Дехто навіть брав по 200 штук одразу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал