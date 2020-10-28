Україна – не Європа, а ЦК КПУ: спливла ще одна резонансна заява Арестовича

Радник і спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в 2017 році заявляв, що не вважає Україну частиною Європи.

У Facebook експерт скаржився, що в українському суспільстві нібито не можна озвучувати свою думку, не можна обирати мову для спілкування і мати свої цінності.

Таку заяву він робив після того, як зіткнувся з критикою за пост, в якому зізнався в своїй "брехні з весни 2014 року" і повідомив, що не є патріотом України.

"Я так розумію, що резонанс викликаний тим, що хтось все-таки зумів вимовити – "а король-то – голий! Ценееуропа, це ЦК КПУ в новій, ще більш економічній упаковці. Будували ми, будували і, нарешті, побудували", – обурювався Арестович.

Facebook Олексія Арестовича, 2017 рік

Як писав OBOZREVATEL, 28 жовтня Олексій Арестович повідомив, що призначений радником з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України.