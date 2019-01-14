Україну накрив атмосферний фронт: синоптики попередили про негоду

В Україну 14 сiчня прийшов атмосферний фронт північного циклону Florenz, тому очікується сніг та мокрий сніг.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, 15 січня фронт дійде до східної частини.

За її прогнозом, мокрий сніг, на півдні з дощем, передбачається у південній частині і на сході України (крім Одеської).

Також невеликий сніг знову випаде в західних областях. На півночі і в центрі 15 січня удень без значних опадів, максимум місцями можливий невеликий сніг.

Температура повітря найближчої ночі -4... -10 градусів, на сході і півдні близько до нуля, удень очікується в Україні 0... -3 градуси морозу, на півдні та сході 0... +3 градуси, в Криму до +6 градусів.

Крім того, Укргідрометцентр оголосив штормове попередження. Сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами зберігається 14-15 січня у горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

У гірських районах Закарпатської області — загроза зсувів снігу на дороги.

15 січня в Києві без значних опадів. Уночі -3... -5 градусів, удень -2... -4 градуси. 17-18 січня у Києві потеплішає. Чергове похолодання прийде із 21 січня.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

Водночас синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною усьому ефект Ель-Ніньо — коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

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