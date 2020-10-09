Україна вийшла в топи світового рейтингу із летальних випадків COVID-19: лікарка назвала ситуацію трагічною

Україна увійшла в топи рейтингів країн Європи та світу за кількістю нових летальних випадків COVID-19 за минулу добу (за 8 жовтня в країні померли 89 інфікованих).

Так, згідно з worldometers.info, Україна посіла третє місце серед європейських країн (попереду Іспанія з 241 померлим за день і РФ – із 201). Серед усіх країн світу Україна – на дев'ятому місці (обігнали Індія, США, Мексика, Іспанія, Іран, Росія, Бразилія, Індонезія).

Країни Європи за кількістю смертей від коронавірусу за добу (дані на 9 жовтня). worldometers.info

У блозі, опублікованому на сайті "Гордон", неонатологиня і педіатр Олена Костюк заявила, що ситуація в країні трагічна. При цьому, за її даними, Україна на четвертому місці в Європі за смертністю за добу. Лікарка не уточнила, на які дані вона спирається.

"Україна входить у небезпечну фазу розвитку епідемії – тих, хто хворіє, стає все більше, люди вмирають усе частіше... У цьому сенсі Україна не унікальна.

Однак в умовах нашого менталітету, нашої системи охорони здоров'я, де права рука часто не знає, що робить ліва, при повній відсутності ресурсів, коли міністр з екранів розповідає, наскільки у нас все добре, а ми, працівники системи охорони здоров'я, знаємо, ми розуміємо, наскільки все крихко і непередбачувано. Тому я вважаю, що для нас ситуація складається трагічно", – написала медичка.

Вона додала, що багато лікарень не готові до великого потоку хворих через "грандіозну проблему з персоналом".

Лікарка зазначила, що в країні достатньо апаратів ШВЛ, але техніка знаходиться "не там, де треба". Крім того, в Україні не вистачає медичних фахівців, які можуть працювати з такими апаратами.

Костюк виступила за введення жорстких штрафів за порушення карантину, вказавши на ігнорування масочного режиму. Крім того, як зазначила лікарка, багато хто носить маски неправильно.

Медичка також вважає, що метро закривати не варто. "У жодній країні метро і магазини не зіграли вирішальну роль у поширенні коронавірусу. Тому і метро, і магазини повинні працювати. Я також не прихильниця ідеї закривати школи. Не в них проблема. Основні проблеми в нашій країні – відсутність самодисципліни і належної організації профілактики", – заявила вона.

Топ-15 країн світу за кількістю нових летальних випадків за добу. worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозом Національної академії наук із математичного моделювання проблем, пов'язаних із пандемією, хворих на COVID-19 в Україні вже до 16 жовтня буде більше 6000 на добу, найбільше – на Харківщині.