Україна на 10 місці в Європі за кількістю випадків COVID-19, але ми впораємося, – Ляшко

Україна перебуває на десятому місці в Європі за кількістю виявлених випадків захворюваності на коронавірус. Тоді як у світі за цим же показником наша країна посідає 36 місце.

Але водночас українцям вдасться впоратися з пандемією, запевнив в ефірі "Українського радіо" головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він поділився думкою, чому Китай, звідки поширився вірус, так ефективно його поборов, а Україна й інші країни Європи – не змогли.

"Якщо ми подивимося, де ми перебуваємо у світовій статистиці, то в Європі ми на 10-му, а в світі – на 36-му місці за кількістю випадків коронавірусної хвороби. Наша кількість не дотягує до тих світових проблем, які є у США (4 млн), Бразилії (2 млн) та Індії (1,2 млн)", – підкреслив заступник міністра охорони здоров'я.

За його словами, українська статистика є досить помірною і адекватною до ситуації, яка склалася в світі. Водночас у МОЗ не можуть пояснити "феномен" КНР, де змогли швидше протидіяти поширенню COVID-19.

Місце України у європейській статистиці щодо COVID-19 worldometers.info

"Щодо Китаю для нас це поки загадка. Думаю, що ми ретроспективно подивимося, що саме там спрацювало. Чому за їхньої щільності населення і пересування не відбулося спалахів за межами Уханя", – додав головний санлікар.

Також він заявив, що Україна впорається з коронавірусною інфекцією і її поширенням. Зокрема, завдяки вже вжитим заходам і вакцині, яка, переконаний заступник глави МОЗ, з’явиться навесні наступного року.

"Із коронавірусом ми впораємося. Сьогодні це карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи, в подальшому це будуть або препарати для лікування, або вакцина, оскільки її розробки ведуться. Сім вакцин переходять у третю клінічну стадію. Думаю, навесні у нас будуть вакцини і ми тоді справлятимемося з вірусом ефективніше", – підкреслив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: