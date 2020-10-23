Україна може відмовитися від переходу на зимовий час: у Кабміні назвали умову

Україна може відмовитися від переведення годинника двічі на рік для гармонізації законодавства з нормами Європейського Союзу.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, для цього відповідне рішення має бути ухвалено в ЄС.

"У разі ухвалення на законодавчому рівні у ЄС рішення про скасування переведення годинників і задля гармонізації нашого законодавства до ЄС буде запропоновано Кабінету міністрів України розглянути можливість відповідних змін у законодавстві України", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінекономіки, кожна країна ЄС повинна до квітня 2021 року визначитись, на якому часі вона залишиться: на літньому чи зимовому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня о 04:00 в Україні стрілка годинника переводиться на 1 годину назад.

Перехід на зимовий час здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів №509 від 13.05.1996 "Про порядок обчислення часу на території України".