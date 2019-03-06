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Україна може створити потужні ракети: Порошенко зробив гучну заяву

13тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має право створити для самозахисту потужні ракетні комплекси.

Таку заяву глава української держави зробив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України в середу, 6 березня, у Києві.

"З огляду на те, що Будапештський меморандум блокується Росією, а тому не діє, а членами НАТО ми поки не стали, бо блокувалося це аж до 2014 року, ми повинні серйозно замислитися над додатковим зміцненням оборонного потенціалу нашої держави. Я підкреслюю наше право створювати сучасні ефективні системи озброєння для самозахисту, зокрема і потужні ракетні комплекси", — сказав президент.

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Україна може створити потужні ракети: Порошенко зробив гучну заяву

Скріншот із відео

Україна може створити потужні ракети: Порошенко зробив гучну заяву

Скріншот із відео

Він наголосив, що це дозволить українській армії отримати нові можливості для ураження противника на значні відстані. Сучасні системи озброєння, за словами Порошенка, стануть стратегічним чинником стримування російського агресора.

"Випробування завершені. Завершені успішно", — зазначив президент.

Порошенко зазначив також, що армія України підготовлена ​​краще, ніж будь-коли, зокрема і завдяки сучасному озброєнню, яке надійшло до ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російська сторона вже завершує формування ударних з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення, а також готує низку диверсій на передовій і в тилу.

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Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Как сказал бы Л.Быков "Воем лапте-балалаечного хора удовлетворен".
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5
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Крым Андрей
Крым Андрей
Может конечно, кто спорит? А я могу стать владельцем миллиардного состояния.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Крым Андрей, Транспортников тебе в помощь
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0
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Галицький Данило
Галицький Данило
Да шо алкашня кацапская так зубами застучала, не ссы кацап, тебя достаточно отбомбить бочками с стекломоем и полный сруцкий мир воцарится на мокшанском болоте.
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