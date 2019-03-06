Україна може створити потужні ракети: Порошенко зробив гучну заяву

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має право створити для самозахисту потужні ракетні комплекси.

Таку заяву глава української держави зробив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України в середу, 6 березня, у Києві.

"З огляду на те, що Будапештський меморандум блокується Росією, а тому не діє, а членами НАТО ми поки не стали, бо блокувалося це аж до 2014 року, ми повинні серйозно замислитися над додатковим зміцненням оборонного потенціалу нашої держави. Я підкреслюю наше право створювати сучасні ефективні системи озброєння для самозахисту, зокрема і потужні ракетні комплекси", — сказав президент.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Він наголосив, що це дозволить українській армії отримати нові можливості для ураження противника на значні відстані. Сучасні системи озброєння, за словами Порошенка, стануть стратегічним чинником стримування російського агресора.

"Випробування завершені. Завершені успішно", — зазначив президент.

Порошенко зазначив також, що армія України підготовлена ​​краще, ніж будь-коли, зокрема і завдяки сучасному озброєнню, яке надійшло до ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російська сторона вже завершує формування ударних з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення, а також готує низку диверсій на передовій і в тилу.

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