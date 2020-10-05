Україна може повернутися до жорсткого карантину: Степанов прояснив умову

Україна може повернутися до жорстких карантинних обмежень, якщо ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 погіршуватиметься.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я з посиланням на міністра Максима Степанова. За його словами, локдаун – це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції. Однак, якщо вводити жорсткий карантин, також потрібно враховувати наслідки для економіки.

"Нам також потрібно було знайти баланс між економікою і протиепідемічними заходами, щоб не зупиняти економіку. Я вважаю, що ми знайшли такий баланс, але одночасно необхідно і надалі виконувати всі рекомендації МОЗ. Але в разі, якщо ситуація буде приймати загрозливий характер, міністерство пропонуватиме повернення до жорсткіших карантинних заходів", – сказав Степанов.

Він підкреслив, що жорсткіше дотримання карантинних норм безпосередньо впливає на зменшення кількості хворих COVID-19.

"24 вересня, коли Тернопіль перейшов до "червоної" категорії епідемічної небезпеки, показник захворюваності на 100 тис. населення за 14 днів становив 615 хворих. Через тиждень він знизився до 484. Тобто ми відразу бачимо, що введення цих обмежувальних заходів допомагає знизити рівень захворюваності", – констатував Степанов.

Відзначимо, раніше Степанов заявив, що Україна поки не піде шляхом Ізраїлю і не буде вводити повторно повний локдаун через пандемію COVID-19.

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