"Україна може повернути не тільки Крим і Донбас!" Турчинов напророкував Росії долю СРСР

Світлана Гудкова Суспільство 06:00, 13.04.2020

Росія успадкувала від СРСР генетичні хвороби саморуйнування, які можуть бути вигідні Україні.

Таку думку висловив виконуючий обов'язки президента в 2014 році, екс-секретар РНБО України Олександр Турчинов в інтерв'ю OBOZREVATEL. "Ще за рік до розпаду СРСР ніхто не міг уявити, що це взагалі можливо. Росія успадкувала від Радянського Союзу не тільки тоталітарну ідеологію агресивності та підступності, не тільки ядерну зброю і військову стратегію. Росія – це велетень на глиняних ногах, який буде зруйнований" , – спрогнозував він.

Олександр Турчинов

За словами Турчинова, в результаті, Україна може повернути "не тільки Донбас і Крим".

"Інше питання – Україна повинна гідно пройти випробування і стати регіональним лідером, сильною країною, що динамічно розвивається. А для цього треба припинити дилетантизм і аматорство в питаннях державного управління", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зупинити російську агресію на Донбасі і захистити Україну можна тільки силою.

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