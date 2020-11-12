Україна може отримати вакцину проти COVID-19 безкоштовно, – Ляшко

Україна потрапила до переліку 92 країн, які можуть отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19 безкоштовно або за спеціальною ринковою ціною.

Така можливість передбачена механізмом COVAX, до якого долучилася наша країна, повідомив на брифінгу головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Україна працює з механізмом СOVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпечністю та ефективністю. Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, яка дорівнюватиме 20% від кількості населення. Щонайбільше 8,5 млн доз. І перший транш ми очікуємо в розмірі 3% (1, 25 млн доз). Найближче засідання COVAX відбудеться 19 листопада", – зазначив Ляшко.

Саме тоді, за його словами, стануть відомі орієнтовні дати поставки, орієнтовна кількість та вартість вакцини, яку отримає наша держава.

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