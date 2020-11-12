Україна може отримати вакцину проти COVID-19 безкоштовно, – Ляшко
Остаточно питання вирішать 19 листопада
Перший транш складатиметься з 1,25 млн доз
Таку можливість держава отримала завдяки механізму COVAX
Україна потрапила до переліку 92 країн, які можуть отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19 безкоштовно або за спеціальною ринковою ціною.
Така можливість передбачена механізмом COVAX, до якого долучилася наша країна, повідомив на брифінгу головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Україна працює з механізмом СOVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпечністю та ефективністю. Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, яка дорівнюватиме 20% від кількості населення. Щонайбільше 8,5 млн доз. І перший транш ми очікуємо в розмірі 3% (1, 25 млн доз). Найближче засідання COVAX відбудеться 19 листопада", – зазначив Ляшко.
Саме тоді, за його словами, стануть відомі орієнтовні дати поставки, орієнтовна кількість та вартість вакцини, яку отримає наша держава.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 листопада американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка нібито показала ефективність у 90% випадках.
Голова фармацевтичного гіганта Альберт Бурла анонсував, що препарат стане безкоштовним для всіх мешканців США, і висловив сподівання, що решта країн вчинять так само.