Україна може отримати до 16 млн доз безплатної вакцини від COVID-19, – Ляшко

Кількість доз безплатної вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX, яку повинна отримати Україна, може збільшитися вдвічі – з 8 до 16 мільйонів.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив головний санітарний лікар – заступник глави МОЗ Віктор Ляшко. Він уточнив, що це потенційна можливість.

За словами заступника міністра, 8 млн доз – це гарантована кількість, яку Україна отримає. Однак нині тривають переговори з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоби збільшити кількість.

"Усе залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 млн доз – ми це проговорюємо, але поки гарантій немає. 8 млн – це стовідсоткова гарантія, 16 – це потенційна можливість", – пояснив Ляшко.

Також він зазначив, що разом із вакцинами Київ має отримати шприци та бокси біологічної безпеки.

Нагадаємо, що оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від коронавірусу. Першими в країні щеплення отримають люди з високим ризиком зараження COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна опинилася в самому кінці черги на отримання широкого доступу до вакцини від коронавірусу. Згідно з аналізом журналістів, українцям вона може не дістатися навіть у 2021 році.

Водночас у МОЗ розраховують на механізм COVAX і пряму закупівлю вакцини за кошти держбюджету, а перші партії обіцяють у січні. Однак і тут не все гладко, оскільки країни можуть не отримати препарат до 2024 року.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна не ввійшла до переліку країн, які першими отримають вакцину, тому що втратила позиції у світі та Європі.