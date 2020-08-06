Україна може безкоштовно отримати вакцину від COVID-19: Ляшко назвав умови

У разі появи на ринку вакцини від коронавірусу Україна може отримати її в рамках міжнародної ініціативи COVAX. До того ж певну кількість доз такого препарату можуть поставити до країни безкоштовно.

Детальніше про це й те, кого з українців насамперед вакцинуватимуть від COVID-19, в інтерв'ю "Апострофу" розповів головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Всі розуміють, що попит на коронавірусну вакцину буде досить божевільним. Є країни, які можуть за раз викупити річну потребу, щоб забезпечити своїх жителів. Наприклад, США, Великобританія, Німеччина. Їхні економіки дозволяють досить швидко закупити препарат", – зазначив він.

Головний санлікар додав, що розподілом вакцини для країн зі слабкою економікою зокрема займатиметься Глобальний альянс із вакцин та імунізації (GAVI), який допомагав таким державам і до пандемії коронавірусу.

"GAVI об'єднав декілька структур і до 140 країн, й визначив, що перші вакцини будуть закуплені та покриють потреби у вакцинації 20% населення у кожній країні, саме за їхній рахунок. Далі вони дивляться, які у кожної країни економічні можливості. Комусь ці вакцини прийдуть безкоштовно, комусь буде спеціальна ціна, а комусь вартість та ж, ринкова, але гарантований доступ для покриття потреб 20% населення", – пояснив Ляшко.

За його словами, коли такий препарат буде доступний, в Україні насамперед вакцинувати ним будуть людей із професійної групи ризику: медичних працівником, силовим структурам, для того, щоб працювала державна система. Після цього мова йде про людей похилого віку, які найбільше страждають від COVID-19, і людей з хронічними хворобами.

Насамперед вакцинувати від COVID-19 в Україні будуть людей із професійної групи ризику

"Ми приєдналася до переговорів, і до нас прийшов лист, де вказано, що GAVI розглядає і підтверджує можливості України отримати свої 20% за механізмом COVAX. Для нашої країни це 8 млн доз, які приходитимуть певними траншами, як тільки буде зареєстрована та чи інша вакцина. Водночас не йдеться про те, що це буде якась одна вакцина. GAVI скуповуватиме і розподілятиме препарати всіх виробників по всьому світу", – пояснив головний санлікар.

Від підкреслив, що поки від України в цьому питанні не вимагають фінансової участі. Але остаточне рішення щодо кількості вакцини та її ціни буде ухвалено на засіданні альянсу у вересні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики заявили, що багаті країни вже замовили понад мільярд доз вакцин від коронавірусу, а це викликає побоювання, нібито решта світу стоятиме за ними в черзі.