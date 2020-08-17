Україна могла перейти до другої хвилі COVID-19: лікар назвав ознаку

В Україні почався приріст кількості людей, хворих на коронавірус (COVID-19), що може вказувати на початок другої хвилі епідемії.

Як повідомив в ефірі "Україна 24" лікар-інфекціоніст Андрій Алфьоров, перебіг захворювання хвилеподібний, але між піками немає спаду до нуля.

"Зараз, наприклад, в Херсоні, де я працюю, хворих стало більше, в тому числі важких хворих. Однією з найбільш достовірних ознак того, що число хворих збільшується, є кількість пацієнтів, які потребують додаткового кисню або навіть штучної вентиляції легенів. У нас таких хворих стало більше, і це говорить про те, що поступово кількість хворих зростає", – сказав він.

Також Алфьоров пояснив, чому зараз фіксується більше випадків безсимптомної хвороби, ніж на початку епідемії.

"Масштаби тестування були різні, тому оцінювати складно. Але на мою думку, число безсимптомних хворих було приблизно однакове. Зараз йде зростання і симптомних хворих, і з важким перебігом. Це люди з хронічними захворюваннями, онкологією або люди старше 60-65 років, таких хворих стає більше", – зазначив лікар.

За його словами, приріст, можливо, пов'язаний з тим, що люди їдуть на південь відпочивати, і відбувається зараження з інших областей України.

"Навесні були більш дисципліновані люди, зараз через спеку вони стали рідше носити маски. Я вважаю, що в першу чергу кількість хворих збільшується через міграцію населення", – підкреслив Алфьоров.

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