Україна масштабними темпами втрачає питну воду, це не може не лякати, – екологиня

В Україні спостерігається стрімке зменшення запасів питної прісної води. При цьому в країні немає моніторингу кількості артезіанської води.

Про проблему в інтерв’ю УНІАНу розповіла президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

"Україна масштабними темпами втрачає питну прісну воду. Ми бачимо дефіцит питної води, при цьому, не знаємо реальної кількості питної артезіанської води", – повідомила експертка, зазначивши, що артезіанські джерела не пораховані державою.

За її словами, в Україні немає жодного фахівця, який би міг сказати: "У нас на найближчі 50-100 років є така-то кількість питної артезіанської води".

Екологиня впевнена, що в країні треба заборонити на законодавчому рівні використовувати унікальні джерела артезіанської води для потреб сільського господарства, що по суті є "кримінальною аномалією".

"Артезіанська вода в Україні обмежена. Щоб не допустити колапсу, треба вже зараз ухвалити низку змін до законодавства. Треба заборонити використовувати ресурс для будь-яких потреб, окрім питного водоспоживання", – наголосила Циганок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керуюча директорка міжнародної неурядової екологічної організації 350.org у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Світлана Романко попередила, що світу в наступні 30 років загрожує сильний дефіцит питної води, а Україна, згідно з прогнозами, до 2050 року може розпочати її імпортувати.

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