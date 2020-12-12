Україна має обладнання для вакцини Pfizer, але є проблема, – лікар

В Україні наявне обладнання для зберігання вакцин від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech за температури -70 градусів, але його обсяг обмежений 100 тисячами доз.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "На національному рівні таке обладнання існує, воно може зберігати до 100 тисяч доз", – повідомив він.

Медик додав, що температура -70 градусів передбачена для зберігання вакцин, але транспортувати до місця проведення вакцинації їх можна у звичайному холодильнику.

"Коли вакцина доставляється в регіони, її можна зберігати в звичайному холодильнику. Найголовніше, щоб це тривало не більше ніж 5 днів", – наголосив медик.

Водночас Курпіта попередив, що через обмежені спроможності обладнання для зберігання вакцин Україна не зможе відразу закупити всю партію.

"За правильної організації логістики Україна може забезпечити надійне зберігання і доставку вакцин. Але це точно не буде відразу тих 8 мільйонів, про які заявляв МОЗ", – сказав він.

"Я думаю, що вакцина не надійде до України раніше ніж у квітні наступного року", – спрогнозував лікар.

Як писав OBOZREVATEL, 8 грудня у Великій Британії розпочалася вакцинація від коронавірусу. Першим щеплення зроблять медпрацівникам і людям, які старші за 80 років.