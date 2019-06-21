"Україна має ключ від Криму": знайдено слабке місце Путіна

В умовах загострення "водної" проблеми Криму російська влада спробує включити це питання в будь-які переговори з Україною.

"Можливо, з обміну моряків, можливо, з обміну інших заручників", – сказав OBOZREVATEL юрист-міжнародник, екс-представник президента України в Автономній Республіки Крим Борис Бабин.

У контексті численних проблем Криму він заявив: "Пропозиції щось обміняти на воду звучать з 2014 року, зокрема, і корупційні пропозиції. Наприклад, минулій владі Росія пропонувала чималі гроші. Мільярдні суми".

Північно-Кримський канал of-crimea.ru

За словами Бабина, напевно непублічно українській стороні вже пропонувалося обміняти полонених на воду для анексованого Росією Криму. У цьому контексті він підкреслив: "Міняти 2 мільйони на 20 осіб, на 200 осіб чи навіть на 2000 осіб – це абсолютно нерівноцінний обмін. Я сподіваюся, що нова влада, абсолютно проукраїнська, на це не піде".

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"Слід пам'ятати про найголовніше: вода – ключ для Криму. Якщо ми відкриваємо водопостачання Північно-Кримським каналом, ми фактично на багато десятиліть відмовляємося від українського Криму", – заявив він.

Нагадаємо, 19 червня на офіційному сайті російського МЗС було опубліковано повідомлення про те, що "Херсонській області загрожує екологічна і епідеміологічна катастрофа". Борис Бабин оцінив його як вказівку на те, що РФ має намір організовувати диверсії на півострові і на прилеглій до Криму підконтрольній території України.

Як писав OBOZREVATEL, 18 червня стало відомо про те, що жителі Армянська на півночі анексованого Криму знову поскаржилися на погане самопочуття через катастрофічну екологічну обстановку в місті.

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