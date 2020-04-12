Україна має два плюси у боротьбі з COVID-19: відомий інфекціоніст назвав "козирі"

Україна перебуває у дещо вигіднішій ситуації з поширенням захворюваності коронавірусу порівняно з деякими іншими країнами і має два плюси в боротьбі з пандемією.

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Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив лікар-інфекціоніст і колишній глава Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Володимир Курпіта.

"Останнім часом йшлося про те, що універсальне покриття вакцинацією від БЦЖ може впливати на темпи поширення і розвиток епідемії. В Україні це охоплення становить 75-80% і цей показник нам у плюс", – вважає він.

За словами інфекціоніста, ще один плюс полягає в тому, що наша країна "приходить в епідемію" коронавірусу влітку, коли сонце й ультрафіолет скорочуватимуть темпи захворювань.

"Якщо тенденція вірусу, яка намітилася в Україні, буде йти до уповільнення – зможемо трохи видихнути", – зазначив Курпіта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідеміолог, в. о. директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін заявив, що після піку в кінці квітня-травні пандемія коронавірусу вщухне в червні.