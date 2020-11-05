Україна і ВООЗ підписали угоду про співпрацю на 2 роки

Україна підписала угоду про співпрацю з Всесвітньою організацією охорони здоров'я на два роки.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Через пандемію підписання пройшло в режимі онлайн.

"Ця Угода визначає чітку "дорожню карту" нашої подальшої спільної роботи, зокрема, щодо вирішення таких викликів сучасності, як поки що надмірно висока захворюваність на серцево-судинні хвороби, діабет та туберкульоз в Україні", – повідомив міністр.

За його словами, боротьба з пандемією COVID-19 не зупиняє діяльність з впровадження стратегічних і якісних змін в системі охорони здоров'я.

Степанов також подякував ВООЗ за постійну допомогу і підтримку, які організація надає Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ярно Хабіхт повідомив, що вакцина від коронавірусу в Україні може з'явиться в другій половині 2021 року. Він зазначив, що вакцина буде в наявності для людей з уразливих груп населення.