Україна готується до другої хвилі COVID-19 – Ляшко

В Україні очікується друга хвиля захворюваності коронавірусом.

Про це головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив на брифінгу в суботу, 13 червня.

За його словами, зараз МОЗ розширює лабораторну мережу, закуповує різне обладнання, в тому числі для проведення ПЛР-тестування.

"Ми розраховуємо на поставку нового обладнання і збільшення кількості тестувань", – сказав Ляшко, відзначивши, що такі кроки є "підготовкою до можливої другої хвилі коронавирусної хвороби, яка очікується в нашій країні".

Віктор Ляшко Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 13 червня, в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків COVID-19. З них 753 були виявлені за минулу добу.

Ляшко пояснив, що така динаміка пов'язана саме з ослабленням карантину.