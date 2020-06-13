Головна Новини
13 червня • оновлено в 18:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Україна готується до другої хвилі COVID-19 – Ляшко

3.5т
Читати матеріал російською

В Україні очікується друга хвиля захворюваності коронавірусом.

Про це головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив на брифінгу в суботу, 13 червня.

За його словами, зараз МОЗ розширює лабораторну мережу, закуповує різне обладнання, в тому числі для проведення ПЛР-тестування.

"Ми розраховуємо на поставку нового обладнання і збільшення кількості тестувань", – сказав Ляшко, відзначивши, що такі кроки є "підготовкою до можливої другої хвилі коронавирусної хвороби, яка очікується в нашій країні".

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 13 червня, в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків COVID-19. З них 753 були виявлені за минулу добу.

Ляшко пояснив, що така динаміка пов'язана саме з ослабленням карантину.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 30 506.

    Вилікувалися: 13 976. Померли: 880.

  • У світі захворіли більше 7,6 млн осіб, загинули – більше 426 тисяч.

  • У ВООЗ відповіли, чи передається коронавірус через грудне молоко.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

  • Вакцина від поліомієліту може допомогти при COVID-19: вчені відстежили зв'язок.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги