Готові віддати 23 людини: Україна зробила пропозицію Росії, в Кремлі відповіли

Українська влада готова провести обмін 23 засуджених росіян на українських політв'язнів, які перебувають в РФ.

Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко повідомила, що така пропозиція пролунала минулого тижня під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Я хочу поінформувати вас, що минулого тижня під час чергових мінських зустрічей українська сторона ще раз звернулася до російської сторони. Ми готові передати 23 росіян, засуджених в Україні за причетність до терористичних актів, підготовку терактів, за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України, ми готові передати їх Росії заради звільнення Сенцова, Кольченка, Клиха, Гриба та інших", - передає її слова "Крим.Реалії".

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, в Кремлі поки не готові говорити про можливість обміну.

Олег Сенцов Infox.ru

"Я не можу відповісти на це ваше запитання. Ви знаєте, що є спеціальна робоча група, яка займається", - заявив він.

"Про кого саме йдеться і т.д. - це все вже будуть промовляти фахівці і представники в рамках наявної робочої групи. Поки голослівно нічого сказати вам не можу", - сказав Пєсков.

Олександр Кольченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, режисер Олег Сенцов вже 19-й день голодує в російській колонії. Незважаючи на підтримувальну терапію, на яку він погодився, у нього вже почали випадати зуби.

31 травня з вимогою звільнити Сенцова оголосив голодування ще один український політв'язень Олександр Кольченко.