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Готові віддати 23 людини: Україна зробила пропозицію Росії, в Кремлі відповіли

1.1тЧитати новину російською

Українська влада готова провести обмін 23 засуджених росіян на українських політв'язнів, які перебувають в РФ.

Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко повідомила, що така пропозиція пролунала минулого тижня під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Я хочу поінформувати вас, що минулого тижня під час чергових мінських зустрічей українська сторона ще раз звернулася до російської сторони. Ми готові передати 23 росіян, засуджених в Україні за причетність до терористичних актів, підготовку терактів, за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України, ми готові передати їх Росії заради звільнення Сенцова, Кольченка, Клиха, Гриба та інших", - передає її слова "Крим.Реалії".

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Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, в Кремлі поки не готові говорити про можливість обміну.

Олег Сенцов

Infox.ru

"Я не можу відповісти на це ваше запитання. Ви знаєте, що є спеціальна робоча група, яка займається", - заявив він.

"Про кого саме йдеться і т.д. - це все вже будуть промовляти фахівці і представники в рамках наявної робочої групи. Поки голослівно нічого сказати вам не можу", - сказав Пєсков.

Олександр Кольченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, режисер Олег Сенцов вже 19-й день голодує в російській колонії. Незважаючи на підтримувальну терапію, на яку він погодився, у нього вже почали випадати зуби.

31 травня з вимогою звільнити Сенцова оголосив голодування ще один український політв'язень Олександр Кольченко.

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "Обозреватель".

Тема
Справа Олега Сенцова
Особи
Олег СенцовІрина Геращенко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
голодовка
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