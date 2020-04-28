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28 квітня • оновлено в 20:33
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Україна евакуює громадян на 11 спецрейсах, але не безкоштовно

1.3т
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З 1 по 9 травня компанія "Міжнародні авіалінії України" виконає 11 спецрейсів для доставки через кордони українців і нерезидентів, які мають право в'їзду в країну.

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Доставка буде не безкоштовною, на сайті компанії повідомляється про відкриття продажу квитків.

Не безкоштовно: Україна евакуює громадян на 11 спецрейсах

rbc.ua

Йдеться про наступні рейси:

  • 1 травня 2020: Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ;

  • 3 травня 2020: Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ;

  • 5 травня 2020: Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ;

  • 7 травня 2020: Мадрид – Київ, Мілан – Київ;

  • 9 травня 2020: Мюнхен – Київ.

Іноземці зможуть скористатися рейсами в зворотному напрямку і вилетіти з України в ці ж дати.

У компанії підкреслили, що на кожному з напрямків зафіксована єдина кінцева вартість, в яку включені всі податки і збори, а також перевезення одного місця зареєстрованого багажу вагою до 23 кг.

Реєстрація на рейси здійснюватиметься виключно в аеропорту вильоту і є безкоштовною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в міжнародний аеропорт "Бориспіль" 27 квітня прибув евакуаційний рейс з Майямі (США) з громадянами України. На борту перебувало 259 пасажирів, майже половина з яких – українські школярі.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
МАУ
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