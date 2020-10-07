В Україні минув другий день похоронів загиблих курсантів з Ан-26

У середу, 7 жовтня, майже по всій Україні відбулися похорони курсантів, які загинули під час катастрофи Ан-26 в Чугуєві.

Трагедія забрала життя хлопців з 11 областей України, наймолодшим із захисників було лише по 19 років. OBOZREVATEL вів текстову онлайн-трансляцію другого скорботного дня, адже деяких курсантів та членів екіпажу фатального літака похоронили 6 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

09:00 – В Миколаєві біля пам'ятника Героям десанту Костянтина Ольшанського пройшла церемонія прощання з Андрієм Померанцевим та Володимиром Олабіним. Попрощатися із загиблими прийшли військовослужбовці, рідні та друзі із букетами квітів.

Попрощатися із курсантами з Миколаєва прийшло безліч містян з квітами. "Суспільне"

У Миколаєві попрощалися із Володимиром Олабіним та Андрієм Померанцевим. "Суспільне"

Церемонія прощання із курсантами в Миколаєві. ТСН

11:48 – У селі Торчиновичі Старосамбірського району, Львівської області – жалоба за курсантом Ростиславом Булієм. Односельцям юнака оголосили, що похоронна процесія рушить від його дому о 14:00.

Напередодні, 6 жовтня, в Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького тіло Героя зустрічали військові.

Рідні загиблого Ростислава Булія. Facebook Повітряного командування ЗСУ "Захід"

В аеропорту Львова зустріли літак з тілом Ростилава Булія. Facebook Повітряного командування ЗСУ "Захід"

12:08 – На Вінниччині – також два похорони: Максима Хом’ячука із села Новоживотів Оратівського району та Романа Корчовського із Крижополя. Днем раніше, 6 жовтня, із юнаками також попрощалися на військовому летовищі у Гавришівці під Вінницею. 7 жовтня хлопців провели в останню путь вдома.

Під Вінницею попрощалися із курсантами Хом'ячуком та Корчовським. Пресслужба Вінницької ОДА

Церемонія прощання пройшла на військовому летовищі у Гавришівці. Пресслужба Вінницької ОДА

На мітинг-реквієм у Крижополі вшанувати Романа Корчовського прийшло кілька сотень містян . "Суспільне"

Корчовського та Хом'ячука похоронили на рідній Вінниччині. "Суспільне"

12:20 – об 11:00 сотні мешканців військового містечка Озерне прийшли до церкви села Скоморохи, аби попрощатися із курсантом Дмитром Студінським. Він знайшов вічний спокій на місцевому цвинтарі.

Прощання з Дмитром Студінським у храмі села Скоморохи. "Житомир.info"

Вхід до церкви, де відспівували Дмитра Студінського, заставлений вінками та квітами. "Житомир.info"

У церкву села Скоморохи прийшли сотні людей. "Житомир.info"

Курсанта Студінського проводжало все Озерне і Скоморохи . "Житомир.info"

Жалобна церемонія провела Дмитра Студінського в останню путь. "Житомир.info"

Вшанувати пам'ять Студінського прийшло багато військових. "Житомир.info"

Відспівування Дмитра Студінського. "Житомир.info"

12:23 – Останню шану віддали ще одному мешканцеві Житомирщини – Богдану Матвійчуку із Новоград-Волинського. Об 11:30 у місцевий Будинок офіцерів прийшли всі, хто хотів з ним попрощатися.

Прощання з Богданом Матвійчуком. "Суспільне"

Новоград-Волинський у жалобі за курсантом Матвійчуком. "Суспільне"

Мешканці Новоград-Волинського віддавали шану Богдану Матвійчуку в Будинку офіцерів. "Суспільне"

12:35 – Ще двоє загиблих курсантів втратив Мелітополь Запорізької області: Євгенія Скоробогатька та Олександра Скочкова. Мати Скочкова розповіла, що він буде похований поруч з батьком – штурманом Іл-76, який терористи збили над Луганськом у 2024 році.

Попрощатися із хлопцями прийшли рідні, друзі, однокласники, вчителі та звичайні мешканці Мелітополя.

12:43 – У Куп'янську Харківської області поховали курсанта Руслана Шеремета.

13:16 – У Старокостянтинові Хмельницької області прощання з Героєм Костянтином Зибюком влаштували о 09:00 у приміщенні Будинку офіцерів. О 12:00 процесія перемістилася на міське кладовище – на Алею героїв АТО.

Старокостянтинів у скорботі за загиблим курсантом. "Суспільне"

Тіло Героя пронесли центральною вулицею Старокостянтинова. "Суспільне"

З Костянтином зибюком прийшли попрощатися 500 мешканців Старокостянтинова. "Суспільне"

14:20 – У Шостці на Сумщині провели у вічність курсанта Олександра Бойка. Церемонія прощання відбулася у центрі культури та дозвілля, потім траурна хода рушила на кладовище.

У Шостці похоронили Олександра Бойка. "Суспільне"

Сумщина у жалобі за курсантом ХУПС. "Суспільне"

14:26 – Не оминуло горе і Херсон. Там о12:00 у ритуальному домі попрощалися із Олександром Клевцем.

Херсон провів Олександра Клевця. "Суспільне"

Військові вшанували херсонця Клевця з Ан-26. "Суспільне"

14:31 – На Чернігівщині 7 жовтня попрощалися одразу із трьома Героями. У Городні поховали бортового механіка Олега Козаченка, в Журавці Варвинського району – курсанта Миколу Микитченка і в Городищі Менського району – курсанта Дмитра Донця. Перед похованням з хлопцем попрощалися в Чернігові, біля будівлі Військово-музичного центру Сухопутних військ ЗСУ.

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