В Україні минув другий день похоронів загиблих курсантів з Ан-26

Вікторія Довгань Суспільство 13:07, 7.10.2020 Оновлено: 14:39, 7.10.2020

У середу, 7 жовтня, майже по всій Україні відбулися похорони курсантів, які загинули під час катастрофи Ан-26 в Чугуєві.

Трагедія забрала життя хлопців з 11 областей України, наймолодшим із захисників було лише по 19 років. OBOZREVATEL вів текстову онлайн-трансляцію другого скорботного дня, адже деяких курсантів та членів екіпажу фатального літака похоронили 6 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

09:00 – В Миколаєві біля пам'ятника Героям десанту Костянтина Ольшанського пройшла церемонія прощання з Андрієм Померанцевим та Володимиром Олабіним. Попрощатися із загиблими прийшли військовослужбовці, рідні та друзі із букетами квітів.

Попрощатися із курсантами з Миколаєва прийшло безліч містян з квітами.
"Суспільне"
У Миколаєві попрощалися із Володимиром Олабіним та Андрієм Померанцевим.
"Суспільне"
Церемонія прощання із курсантами в Миколаєві.
ТСН

11:48 – У селі Торчиновичі Старосамбірського району, Львівської області – жалоба за курсантом Ростиславом Булієм. Односельцям юнака оголосили, що похоронна процесія рушить від його дому о 14:00.

Напередодні, 6 жовтня, в Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького тіло Героя зустрічали військові.

Рідні загиблого Ростислава Булія.
Facebook Повітряного командування ЗСУ "Захід"
В аеропорту Львова зустріли літак з тілом Ростилава Булія.
Facebook Повітряного командування ЗСУ "Захід"

12:08 – На Вінниччині – також два похорони: Максима Хом’ячука із села Новоживотів Оратівського району та Романа Корчовського із Крижополя. Днем раніше, 6 жовтня, із юнаками також попрощалися на військовому летовищі у Гавришівці під Вінницею. 7 жовтня хлопців провели в останню путь вдома.

Під Вінницею попрощалися із курсантами Хом'ячуком та Корчовським.
Пресслужба Вінницької ОДА
Церемонія прощання пройшла на військовому летовищі у Гавришівці.
Пресслужба Вінницької ОДА
На мітинг-реквієм у Крижополі вшанувати Романа Корчовського прийшло кілька сотень містян .
"Суспільне"
Корчовського та Хом'ячука похоронили на рідній Вінниччині.
"Суспільне"

12:20 – об 11:00 сотні мешканців військового містечка Озерне прийшли до церкви села Скоморохи, аби попрощатися із курсантом Дмитром Студінським. Він знайшов вічний спокій на місцевому цвинтарі.

Прощання з Дмитром Студінським у храмі села Скоморохи.
"Житомир.info"
Вхід до церкви, де відспівували Дмитра Студінського, заставлений вінками та квітами.
"Житомир.info"
У церкву села Скоморохи прийшли сотні людей.
"Житомир.info"
Курсанта Студінського проводжало все Озерне і Скоморохи .
"Житомир.info"
Жалобна церемонія провела Дмитра Студінського в останню путь.
"Житомир.info"
Вшанувати пам'ять Студінського прийшло багато військових.
"Житомир.info"
Відспівування Дмитра Студінського.
"Житомир.info"

12:23 – Останню шану віддали ще одному мешканцеві Житомирщини – Богдану Матвійчуку із Новоград-Волинського. Об 11:30 у місцевий Будинок офіцерів прийшли всі, хто хотів з ним попрощатися.

Прощання з Богданом Матвійчуком.
"Суспільне"
Новоград-Волинський у жалобі за курсантом Матвійчуком.
"Суспільне"
Мешканці Новоград-Волинського віддавали шану Богдану Матвійчуку в Будинку офіцерів.
"Суспільне"

12:35 – Ще двоє загиблих курсантів втратив Мелітополь Запорізької області: Євгенія Скоробогатька та Олександра Скочкова. Мати Скочкова розповіла, що він буде похований поруч з батьком – штурманом Іл-76, який терористи збили над Луганськом у 2024 році.

Попрощатися із хлопцями прийшли рідні, друзі, однокласники, вчителі та звичайні мешканці Мелітополя.

12:43 – У Куп'янську Харківської області поховали курсанта Руслана Шеремета.

13:16 – У Старокостянтинові Хмельницької області прощання з Героєм Костянтином Зибюком влаштували о 09:00 у приміщенні Будинку офіцерів. О 12:00 процесія перемістилася на міське кладовище – на Алею героїв АТО.

Старокостянтинів у скорботі за загиблим курсантом.
"Суспільне"
Тіло Героя пронесли центральною вулицею Старокостянтинова.
"Суспільне"
З Костянтином зибюком прийшли попрощатися 500 мешканців Старокостянтинова.
"Суспільне"

14:20 – У Шостці на Сумщині провели у вічність курсанта Олександра Бойка. Церемонія прощання відбулася у центрі культури та дозвілля, потім траурна хода рушила на кладовище.

У Шостці похоронили Олександра Бойка.
"Суспільне"
Сумщина у жалобі за курсантом ХУПС.
"Суспільне"

14:26 – Не оминуло горе і Херсон. Там о12:00 у ритуальному домі попрощалися із Олександром Клевцем.

Херсон провів Олександра Клевця.
"Суспільне"
Військові вшанували херсонця Клевця з Ан-26.
"Суспільне"

14:31 – На Чернігівщині 7 жовтня попрощалися одразу із трьома Героями. У Городні поховали бортового механіка Олега Козаченка, в Журавці Варвинського району – курсанта Миколу Микитченка і в Городищі Менського району – курсанта Дмитра Донця. Перед похованням з хлопцем попрощалися в Чернігові, біля будівлі Військово-музичного центру Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 жовтня на Площі Свободи у Харкові пройшла церемонія прощання з курсантами та екіпажем, які загинули в катастрофі Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня.

  • Туди прибув президент України Володимир Зеленський. Він нагородив загиблих медаллю "За військову службу Україні".

  • 6 жовтня в Харкові та області відбулися похорони штурмана Олексія Остапенка, бортмеханіка Олега Широчука, другого штурмана Дмитра Добрелі, курсанта Артема Дудли, пілота Богдана Кишені, штурмана Ашрафа Мсуї та ще одного члена екіпажу Євгена Іванова.

  • Крім того, були поховані курсанти Андрій Роспотнюк із Миргорода та Дмитро Андрущенко із села Крисине Богодухівського району Харківської області.

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