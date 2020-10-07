В Україні минув другий день похоронів загиблих курсантів з Ан-26
Трагедія, яка трапилася в Чугуєві 25 вересня, забрала 26 життів
Серед загиблих – 19 курсантів та 7 членів екіпажу
Тіла жертв катастрофи віддали рідним лише після проведення ДНК-експертизи
У середу, 7 жовтня, майже по всій Україні відбулися похорони курсантів, які загинули під час катастрофи Ан-26 в Чугуєві.
Трагедія забрала життя хлопців з 11 областей України, наймолодшим із захисників було лише по 19 років. OBOZREVATEL вів текстову онлайн-трансляцію другого скорботного дня, адже деяких курсантів та членів екіпажу фатального літака похоронили 6 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
09:00 – В Миколаєві біля пам'ятника Героям десанту Костянтина Ольшанського пройшла церемонія прощання з Андрієм Померанцевим та Володимиром Олабіним. Попрощатися із загиблими прийшли військовослужбовці, рідні та друзі із букетами квітів.
11:48 – У селі Торчиновичі Старосамбірського району, Львівської області – жалоба за курсантом Ростиславом Булієм. Односельцям юнака оголосили, що похоронна процесія рушить від його дому о 14:00.
Напередодні, 6 жовтня, в Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького тіло Героя зустрічали військові.
12:08 – На Вінниччині – також два похорони: Максима Хом’ячука із села Новоживотів Оратівського району та Романа Корчовського із Крижополя. Днем раніше, 6 жовтня, із юнаками також попрощалися на військовому летовищі у Гавришівці під Вінницею. 7 жовтня хлопців провели в останню путь вдома.
12:20 – об 11:00 сотні мешканців військового містечка Озерне прийшли до церкви села Скоморохи, аби попрощатися із курсантом Дмитром Студінським. Він знайшов вічний спокій на місцевому цвинтарі.
12:23 – Останню шану віддали ще одному мешканцеві Житомирщини – Богдану Матвійчуку із Новоград-Волинського. Об 11:30 у місцевий Будинок офіцерів прийшли всі, хто хотів з ним попрощатися.
12:35 – Ще двоє загиблих курсантів втратив Мелітополь Запорізької області: Євгенія Скоробогатька та Олександра Скочкова. Мати Скочкова розповіла, що він буде похований поруч з батьком – штурманом Іл-76, який терористи збили над Луганськом у 2024 році.
Попрощатися із хлопцями прийшли рідні, друзі, однокласники, вчителі та звичайні мешканці Мелітополя.
12:43 – У Куп'янську Харківської області поховали курсанта Руслана Шеремета.
13:16 – У Старокостянтинові Хмельницької області прощання з Героєм Костянтином Зибюком влаштували о 09:00 у приміщенні Будинку офіцерів. О 12:00 процесія перемістилася на міське кладовище – на Алею героїв АТО.
14:20 – У Шостці на Сумщині провели у вічність курсанта Олександра Бойка. Церемонія прощання відбулася у центрі культури та дозвілля, потім траурна хода рушила на кладовище.
14:26 – Не оминуло горе і Херсон. Там о12:00 у ритуальному домі попрощалися із Олександром Клевцем.
14:31 – На Чернігівщині 7 жовтня попрощалися одразу із трьома Героями. У Городні поховали бортового механіка Олега Козаченка, в Журавці Варвинського району – курсанта Миколу Микитченка і в Городищі Менського району – курсанта Дмитра Донця. Перед похованням з хлопцем попрощалися в Чернігові, біля будівлі Військово-музичного центру Сухопутних військ ЗСУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 жовтня на Площі Свободи у Харкові пройшла церемонія прощання з курсантами та екіпажем, які загинули в катастрофі Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня.
Туди прибув президент України Володимир Зеленський. Він нагородив загиблих медаллю "За військову службу Україні".
6 жовтня в Харкові та області відбулися похорони штурмана Олексія Остапенка, бортмеханіка Олега Широчука, другого штурмана Дмитра Добрелі, курсанта Артема Дудли, пілота Богдана Кишені, штурмана Ашрафа Мсуї та ще одного члена екіпажу Євгена Іванова.
Крім того, були поховані курсанти Андрій Роспотнюк із Миргорода та Дмитро Андрущенко із села Крисине Богодухівського району Харківської області.