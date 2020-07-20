Україна – друга країна Європи за кількістю нових випадків COVID-19. Інфографіка

За загальною кількістю хворих на коронавірус Україна на 7 місці в Європі.

Станом на 19 липня Україна посідала друге місце в Європі за кількістю випадків коронавірусу (COVID-19) за добу.

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Як ідеться в таблицях РНБО, що опинилися в розпорядженні OBOZREVATEL, Україна з 731 новим випадком зараження поступалася тільки Румунії (767 випадків). Також у трійці антирекордсменів Великобританія (726 випадків).

За кількістю смертей від COVID-19 за добу Україна була четвертою (8 померлих). Більше в Британії (27), Румунії (17) і Сербії (11).

Водночас за загальною кількістю хворих на коронавірус Україна на 7 місці в Європі після Великобританії, Іспанії, Швеції, Франції, Нідерландів і Бельгії.

Україна одна з лідерів у Європі за кількістю випадків COVID-19 за добу РНБО

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 20 липня в Україні офіційно підтверджено 59 493 випадки коронавірусної інфекції. З них 651 виявлено за минулу добу.