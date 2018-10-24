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''Україна давно дозріла!'' Ніцой запропонувала жорстке рішення щодо мовних квот

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До проведення в Україні перепису населення для визначення точного процентного співвідношення національних меншин і корінного населення публічний простір країни має бути на 100% україномовним.

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловила письменниця Лариса Ніцой. Вона також вважає, що, вводячи мовні квоти у ЗМІ, доцільно поширювати видання не українською мовою на території проживання меншин, а не по всій Україні.

"Загалом я за те, щоб спочатку зробити перепис населення, а вже потім за фактом говорити про мовні квоти. А до перепису в Україні все повинно бути 100% українською мовою. Крапка!" - написала вона.

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"Для того, щоб визначити, де в нас живуть меншини, слід зробити перепис населення, умовну карту з позначенням їх місць проживання. Порахувати, скільки нацменшин у нас загалом", - додала Ніцой, уточнивши, що цей підхід використовується в сусідній Польщі.

"Я вже не раз закликала припинити політичні ігри та зробити так, до чого вже давно дозріла Україна", - підсумувала письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой жорстко пройшлася по любителям російської попcи. Вона запропонувала згадати досвід СРСР у роки Другої світової війни.

Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Мовний скандал
Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
Об'єкти
українська моваросійська мова
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да, давно созрела, как и нацистская германия в свое время. Срывайте маски, доставайте флаги и вперед к заветной чистой украинской мечте.
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Dontsov Sergey
Dontsov Sergey
Галичина идёт на куй!
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Хватит пиарить это.
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