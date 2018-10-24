''Україна давно дозріла!'' Ніцой запропонувала жорстке рішення щодо мовних квот

До проведення в Україні перепису населення для визначення точного процентного співвідношення національних меншин і корінного населення публічний простір країни має бути на 100% україномовним.

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловила письменниця Лариса Ніцой. Вона також вважає, що, вводячи мовні квоти у ЗМІ, доцільно поширювати видання не українською мовою на території проживання меншин, а не по всій Україні.

"Загалом я за те, щоб спочатку зробити перепис населення, а вже потім за фактом говорити про мовні квоти. А до перепису в Україні все повинно бути 100% українською мовою. Крапка!" - написала вона.

"Для того, щоб визначити, де в нас живуть меншини, слід зробити перепис населення, умовну карту з позначенням їх місць проживання. Порахувати, скільки нацменшин у нас загалом", - додала Ніцой, уточнивши, що цей підхід використовується в сусідній Польщі.

"Я вже не раз закликала припинити політичні ігри та зробити так, до чого вже давно дозріла Україна", - підсумувала письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой жорстко пройшлася по любителям російської попcи. Вона запропонувала згадати досвід СРСР у роки Другої світової війни.