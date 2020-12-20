Медсестра влаштувалася на заправку, медик помер без ліків: правдиві історії про COVID-19 у фільмі Бно-Айріяна

В Україні вийшов перший повнометражний документальний фільм ексглави Київської обласної держадміністрації Михайла Бно-Айріяна про ситуацію з коронавірусом.

Картина "COVID-19: Вихід із червоної зони" була представлена на офіційному каналі проєкту "7 фільмів Бно-Айріяна" в YouTube. У фільмі показано історії реальних людей, які стали жертвами коронавірусу.

"Наша команда побувала в 7 містах України (Черкаси, Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Краматорськ, Львів і Київ) і подолала 5000 кілометрів шляху для того, щоб розповісти ці історії вам. Це правда від тих, хто живе з ковідом, лікується від нього, хто щодня тримає оборону в боротьбі з вірусом", – йдеться в описі.

"У процесі зйомки фільму ми зрозуміли, що червона зона – це не тільки реанімації і палати лікарень, куди нам вдалося потрапити, а це – вся наша країна вже 29 років", – заявили творці.

OBOZREVATEL виділив головні месиджі фільму про коронавірус.

Медсестра пішла на заправку, щоб не терпіти тортури

Марина Турчина пропрацювала 23 роки медсестрою швидкої допомоги в Кривому Розі. Три місяці тому вона звільнилася і пішла на заправку. Свій вчинок жінка пояснила тим, що більше не змогла "терпіти тортури".

"Просто так би люди не йшли, якби все було добре!" – каже Марина.

Колишня медсестра Марина Турчина. Скриншот з відео

Вона зізнається, що сумує за своїми пацієнтами, але повертатися поки не збирається.

Її чоловік, який також працює на швидкій допомозі, розповідає про пекельні умови, в яких вони перебувають: "Коли, вибачте, після кожної зміни потрібно витрачати пів зарплати на ліки, на масажистів, на все інше ... Як я і говорив, тягаємо і важких хворих, і алкашів, і ліфти не працюють".

Лікарю, який помирав, не могли знайти ліки

Максим Белінов – лікар-реаніматолог із 10 міської лікарні Одеси – помер 16 травня від важкої форми коронавірусу. Колеги зізнаються, що весь колектив був тоді в шоці. Чоловік просто згорів на очах.

Заразився Белінов на робочому місці. Він реанімував пацієнта, у якого вже посмертно підтвердився COVID-19.

Максим Белінов. kliker.com.ua

Як виявилося, на той момент лікарі цієї лікарні працювали з інфікованими не в спеціальному захисному одязі, а в звичайному.

Волотнерка Катерина Ножевнікова розповіла, що за день до смерті Белінова їм зателефонували його родичі і попросили допомогти дістати ліки.

"Я, звичайно, охр* ніла тоді. Думаю, нічого собі, якщо у них там лікар лікується, колега, і вони медикаменти не можуть знайти. Але на той момент із забезпеченням там було хр* ново", – говорить вона.

Дружина Белінова працює і зараз пульмонологом, постійно контактуючи з людьми з підозрою на коронавірус.

Водночас, як показано у фільмі, в Одесі вирує нічне життя. Вдень люди також взагалі не дотримуються обмежень – розважаються великими групами і без засобів захисту.

5 тис. зарплати за щоденні розтини померлих від коронавірусу

Головний патологоанатом Львівщини Борис Рубін розповів, що важку пневмонію під час розтинів вони почали помічати ще в січні 2020 року.

За його словами, зараз вони проводять десь три таких процедури в день із жертвами COVID-19. До того ж зарплата лікаря, який постійно в зоні ризику, становить не більш ніж 5-6 тис.

Паталогоанатом на Львівщині після робочого дня. Скриншот з відео

Обіцяні доплати вони отримували лише в квітні і частково в травні.

Колега Рубіна підкреслила, що, коли вона чує по ТБ обіцянки влади, їй просто стає смішно.

1,5 млн грн – це велика ціна за життя лікаря, який 30 років рятував людей?

Начальник Львівського військового госпіталю Олег Гайда помер від ускладнень коронавірусу в червні 2020 року. Його сім'я, крім горя втрати, пережила ще й справжнє бюрократичне пекло.

Як розповів його син – лікар у четвертому поколінні – Ігор Гайда, він зіткнувся з вершиною цинізму. "Йдеться про 1,5 млн грн. І всі ці три місяці представники різних соціальних структур мені говорили: "Ти розумієш, це дуже велика сума. Тут така бюрократія, тобі потрібно пережити ось це все ..." – розповів він.

Начальник Львівського військового госпіталю Олег Гайда помер від ускладнень коронавірусу в червні 2020 року. Скриншот з відео

"Виходить, що 1,5 млн грн – це велика сума за життя лікаря, який 30 років рятував людей", – обурився Ігор.

Чоловік зазначив, що не хотів би, щоб його діти також ставали медиками.

Станом на кінець листопада в Україні на коронавірус захворіли 34 тис. медиків, 309 – померли, тільки 35 сімей отримали компенсацію.

Один день життя важкохворого на коронавірус – 6 тис. грн

Лікування коронавірусу аж ніяк не безкоштовне. На Львівщині пацієнти озвучили суми від 10 до 25 тис., які вони витратили на перебування в лікарні.

Сімейна лікарка з Дрогобича, яка також лікується зараз від COVID-19, заявила, що в неї легка форма, тому вартість надання медпослуг поки не перевищила 10 тис.

Порятунок пацієнта в "червоній зоні". Скриншот з відео

Директор львівського Центру легеневого здоров'я Любомир Рак назвав такі суми: вартість одного дня лікування – 2500 грн, перебування в реанімації – 6000.

Лікар із 30-річним стажем має близько 7 тис. грн зарплати

У заключних кадрах фільму медики з різних міст України звернулися до влади із закликом гідно оцінювати їхню працю.

"Вибачте, тема заїжджена, але я лікар із 30-річним досвідом роботи отримую близько 7 тис. зарплати", – сказав медик із 10-ї міської лікарні Одеси.

Лікарі 10-ї міської лікарні Одеси. Скриншот з відео

Медпрацівники з усіх куточків нашої країни закликали чиновників не тільки віддавати накази, а й перевіряти їх виконання.

"Ніякі посади і регалії не рятують від коронавірусу", – нагадали вони.

Порятунок пацієнтки в реанімації. Скриншот з відео

Є надія на "просвітлення" або музика врятує світ

Український рок-музикант, лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич розповів, що шоу-бізнесу особливо важко виживати в умовах карантину, але виконавці розуміють усю серйозність ситуації, тому намагаються адаптуватися.

"У нас був найкоротший тур в історії групи. Ми 8 березня відіграли в Одесі, 13-го – у Чернігові, і 14 березня у нас вже закінчився тур, тому що потрібно було повернутися додому, карантин", – поділився він.

Скриншот з відео

Але, завдяки креативності музикантів, українці все одно мають можливість насолодитися улюбленими композиціями.

"Ми весь цей час адаптувалися, ми грали концерт вертикальний, де в номері було тільки чотири знайомих людини. Ми стоїмо на одній будівлі, навпроти нас – готель з балконами, на яких перебували люди", – розповів Галич.

Вертикальний концерт O.Torvald. Скриншот з відео

П.С.

Фільм показав, що червона зона для України не закінчується ... І якщо українська влада не навчиться адекватно сприймати реальність, вона стане чорною .. Як італійський Бергамо ...