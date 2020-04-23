Україна через вирубку дерев перетворюється в Єгипет: з'явилися показові кадри
Поблизу села Мильники Ніжинського району Чернігівської області почала утворюватися справжня пустеля.
Як написав у Facebook користувач Вадим Слюсарчук, у цій місцевості вже не перший день вітер розносить за собою тонни піщаного пилу (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Методична робота агрохолдингів зі щорічним засаджуванням шкідливих однакових культур, а також висушування боліт й каналів під нові поля, для вирощування кукурудзи й соняху, призвели до того, що земля почала висихати", – зазначив він.
За словами очевидця, усе це відбувалося на фоні постійного незаконного вирубання дерев, що в рази прискорило у цих місцях силу вітру.
"Навіщо вам Єгипет? Тепер є Мильниківська пустеля! Лише верблюдів не вистачає", – зіронізував Слюсарчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, аналогічна пустеля утворилася поблизу міста Семенівка Чернігівської області.