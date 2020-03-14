Україна через коронавірус закриває кордони: куди і коли ще можна виїхати

З 16 березня Україна повністю обмежить авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу. Інші європейські країни також вводять ряд обмежень.

Державна митна служба України зібрала всю інформацію про наявне сполучення з іншими країнами і роботу пунктів пропуску на українському кордоні.

Україна через коронавірус закриває кордони pravda.com.ua

Коли Україна закриває кордон?

16 березня з 00:01 Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні. Що робити далі – вирішить Рада національної безпеки і оборони в залежності від ситуації з поширенням коронавірусу в світі.

Як і коли українці можуть повернутися додому?

Регулярне авіасполучення закривається через три доби. Протягом цього часу громадян України просять повернутися додому. Всім, хто не встигатиме з об'єктивних причин це зробити, рекомендують звернутися в українські консульства. Їх повертатимуть додому окремими нерегулярними рейсами. У разі виявлення симптомів коронавірусу по поверненню громадяни будуть проходити процедуру обсервації.

Чи зможуть потрапити в Україну іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні?

Так.

Що відомо щодо сполучення з країнами-сусідами України?

Словаччина вже обмежила для іноземців в'їзд в країну. Авіа, автобусне і пасажирське залізничне сполучення припинено. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються, однак водії транспортних засобів повинні бути обладнані захисними засобами. Аеропорти будуть відкриті тільки для вантажних рейсів.

Молдова призупиняє авіасполучення з усією Європою, починаючи з неділі, 15 березня, з 12 години ночі.

Польща вводить тимчасову заборону на в'їзд для іноземців. Він почне діяти в ніч з суботи на неділю, з 14 на 15 березня. Тоді ж призупинять міжнародні повітряні і залізничні сполучення.

Чехія закриває кордони країни на в'їзд і виїзд з півночі 16 березня. "Починаючи з півночі 16 березня, буде встановлена повна заборона на поїздки по Чехії. Іноземцям, які проживають або перебувають в Чехії більше 90 днів, також не дозволяється подорожувати", – заявив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.

Болгарія до кінця тижня оголосить список країн, куди громадянам не дозволять їздити, а також список країн, чиїх громадян не пускатимуть в країну.

Чи торкнеться вантажних перевезень закриття Україною кордону?

Ні, встановлені обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Чи зможуть в'їхати в Україну водії вантажних автомобілів, транзитного транспорту, екіпажі суден, які не є громадянами України?

Екіпажі суден, автомобілів, літаків зможуть заходити на територію України, але будуть піддаватися медичному огляду.

Як виглядає ситуація з вантажними перевезеннями по країнах Європи? Чи є обмеження?

Кордон Італія – Словенія: Словенія обмежила транзит вантажних транспортних засобів з Італії в Словенію. Рух дозволено лише в разі, якщо кінцевим пунктом призначення є Словенія або якщо вантажівки завантажені поштовими відправленнями, медичним обладнанням та фармацевтичною продукцією та гуманітарною допомогою. Італія планує закрити кордони зі Словенії до Італії.

Кордон Хорватія – Словенія: Кордон закритий для руху важких транспортних засобів і автомобілів з Італії в Хорватію.

Кордон Угорщина – Словенія: Кордон закритий для всього руху з Італії в Угорщину.

Кордон Австрія – Словенія: На даний момент немає ніяких обмежень.

На який пункт пропуску проїжджати вантажівкам, поки РНБО не затвердив перелік пунктів пропуску, які будуть закриті на час карантину?

Держмитслужба рекомендує перевізникам вибирати для перетину кордону пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами. Разом з тим, доцільно відслідковувати заходи, які вживають інші країни в запобіганні поширенню інфекції. Це допоможе виключити ситуації, коли вантаж успішно перетнув кордон України, але не зміг пройти митний контроль сусідньої країни, опинившись на нейтральній смузі на невизначений час.

Які види сполучення для вантажних перевезень працюватимуть на час карантину?

Працюватимуть всі великі пункти пропуску, зокрема основні аеропорти, порти, наземні пункти пропуску. Обмеження стосуватимуться певних місцевих пунктів пропуску, піших переходів, малозавантажених залізничних переходів.

Чи вплине закриття частини пунктів пропуску на порядок оформлення митних декларацій?

Ні. Імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному з ПП в межах однієї митниці, зазначеної в декларації. Наприклад, вантаж, який прямував на ПП "Шегині", зможе заїхати/виїхати через ПП "Краковець" Галицької митниці.

Як митниця буде перевіряти гуманітарні вантажі?

За прискореною процедурою. Протягом одного дня.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок суботи, 14 березня, в світі коронавірусом заражені 145 369 чоловік. За добу кількість інфікованих зросла більш ніж на дев'ять тисяч осіб.

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