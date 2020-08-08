Україна через COVID-19 закриє в'їзд та виїзд до Криму

Ярослав Маркін Суспільство 12:38, 8.08.2020 Оновлено: 12:46, 8.08.2020

Кабінет міністрів тимчасово припинив роботу контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і Севастополя та виїзду з неї.

Це пов'язано з погіршенням ситуації з коронавірусом, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

Коли починають діяти обмеження

З 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня тимчасово припиняється робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму й Севастополя та виїзду з неї.

За яких умов можна їхати

Попри припинення роботи КПВВ, перетин дозволяється, якщо ви:

  • проживаєте в Криму або Севастополі, а також там ваш транспорт чи інше майно. Тоді вам можна на в’їзд;

  • проживаєте за межами Криму чи Севастополя, але дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома" з моменту перетину КПВВ на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї;

  • мета вашої поїздки — забезпечення захисту національних інтересів або виконання міжнародних зобов’язань;

  • представник дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з Криму і Севастополя.

Виїзд з Криму і Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства можливий лише за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

А ось виїзд з цих територій та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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