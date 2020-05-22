Україну чекає посуха, а частину Європи – повені: опублікований масштабний прогноз погоди на літо

Влітку в Україні очікується ще велика посуха, а в багатьох частинах Європи може початися сезон гроз, який підвищує ризики повеней.

Портал AccuWeather опублікував прогноз на літо і повідомив, що в Україні вже зараз розвинулася посуха і в найближчі місяці її загроза тільки виросте. За їхніми словами, фермери можуть зіткнутися зі втратою врожаю через це явище.

"Ймовірно, це вплине на врожай під час фази зростання цього літа, й очікується нижча врожайність", – сказав метеоролог AccuWeather Тайлер Ройс.

Засуха може торкнутися врожаїв пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, соняшника та буряка.

Опублікований масштабний прогноз погоди на літо

Говорячи про Європу в цілому, Росс зазначає два важливі чинники, які будуть формувати річний клімат – величезна кількість весняних опадів в Іспанії і суха погода в Україні і південних частинах Великобританії.

За його прогнозом, в Іспанії та Португалії опади скоро зійдуть нанівець і почнеться типова тепла літня погода. Проте, через весняні дощі до середини літа може вирости велика кількість рослинності, що може привести до частих пожеж.

У південній частині Європи, а також у східній Франції і західній Німеччині переважатиме температура близько 30-40°C. Це призведе до засух і навіть зниження рівня в річці Рейн. У північній і центральній Франції, Польщі, Німеччині та Данії синоптики очікують сезон гроз, дощів, градів і "руйнівних вітрів". Розпочнеться він у липні-серпні і може навіть призвести до повені.

Великобританія в очікуванні дощів і гроз. Проте, в Англії і Уельсі може наступити посуха. А в Швеції, Фінляндії і Прибалтиці прогнозують одні з найбільш спокійних погодних умов у Європі.

"Кількість опадів у значній мірі буде трохи нижча норми", – зазначає синоптик.

Опублікований масштабний прогноз погоди на літо AccuWeather

Як писав OBOZREVATEL раніше, завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух попередила, що погода в Україні влітку 2020 очікується мінливою – місцями температура підніматиметься до +35 градусів, але можливі і періоди прохолоди.