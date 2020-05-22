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22 травня • оновлено в 21:58
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Україну чекає посуха, а частину Європи – повені: опублікований масштабний прогноз погоди на літо

4.3т
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Влітку в Україні очікується ще велика посуха, а в багатьох частинах Європи може початися сезон гроз, який підвищує ризики повеней.

Портал AccuWeather опублікував прогноз на літо і повідомив, що в Україні вже зараз розвинулася посуха і в найближчі місяці її загроза тільки виросте. За їхніми словами, фермери можуть зіткнутися зі втратою врожаю через це явище.

"Ймовірно, це вплине на врожай під час фази зростання цього літа, й очікується нижча врожайність", – сказав метеоролог AccuWeather Тайлер Ройс.

Засуха може торкнутися врожаїв пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, соняшника та буряка.

Опублікований масштабний прогноз погоди на літо

Опублікований масштабний прогноз погоди на літо

Говорячи про Європу в цілому, Росс зазначає два важливі чинники, які будуть формувати річний клімат – величезна кількість весняних опадів в Іспанії і суха погода в Україні і південних частинах Великобританії.

За його прогнозом, в Іспанії та Португалії опади скоро зійдуть нанівець і почнеться типова тепла літня погода. Проте, через весняні дощі до середини літа може вирости велика кількість рослинності, що може привести до частих пожеж.

У південній частині Європи, а також у східній Франції і західній Німеччині переважатиме температура близько 30-40°C. Це призведе до засух і навіть зниження рівня в річці Рейн. У північній і центральній Франції, Польщі, Німеччині та Данії синоптики очікують сезон гроз, дощів, градів і "руйнівних вітрів". Розпочнеться він у липні-серпні і може навіть призвести до повені.

Великобританія в очікуванні дощів і гроз. Проте, в Англії і Уельсі може наступити посуха. А в Швеції, Фінляндії і Прибалтиці прогнозують одні з найбільш спокійних погодних умов у Європі.

"Кількість опадів у значній мірі буде трохи нижча норми", – зазначає синоптик.

Опублікований масштабний прогноз погоди на літо

Опублікований масштабний прогноз погоди на літо

AccuWeather

Як писав OBOZREVATEL раніше, завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух попередила, що погода в Україні влітку 2020 очікується мінливою – місцями температура підніматиметься до +35 градусів, але можливі і періоди прохолоди.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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