Україну чекає похмурий період на декілька років – екстрасенс

На Україну нібито чекає похмурий період у сфері економіки і політики, який затягнеться на кілька років.

Тривожними розрахунками поділився в інтерв'ю OBOZREVATEL відомий екстрасенс і політолог, фіналіст 7-го сезону "Битви екстрасенсів" на СТБ і переможець цього шоу в Азербайджані Сабухі Іманов.

"Можна вважати, що у нас вже немає економіки. З кінця цього місяця – економіки немає. В основі кризи буде політична боротьба", – заявив він.

Україна чекає похмурий період на декілька років interesniy-kiev.livejournal.com

За словами Іманова, важкий період, який буде кілька місяців, перейде на інший – не менш похмурий.

"Я говорив, що оголосять президентські вибори. Відбудуться вони чи ні? Дуже велике питання. Підйом видно. Через кілька років", – додав він.

За словами Іманова, після "похмурих років" все налагодиться. "Дороги будуть, як скло. Прийдуть до влади якісь дуже нормальні люди – вони і побудують. Київ стане одним із найкрасивіших міст у світі. Не гірше Дубая. І в світі все дуже сильно зміниться. Карта світу буде іншою – є країни , які зникнуть через кілька років", – резюмував екстрасенс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іманов передбачив стрибок курсу долара в Україні до 50 грн.

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