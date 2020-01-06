Україна чекає навала ураганів ітаповеней: озвучено моторошний прогноз на 2020 рік

У 2020 році Україна погіршиться погода, тому за прогнозом очікується більше ураганів і повеней.

Про це для "Сегодня" розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова. Метеоролог зазначила, що катаклізми будуть відбуватися через глобальної циркуляції повітря.

"Протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Кожні 5-6 днів ймовірні різкі перепади температури повітря, найскладніші регіони – це Карпати і Західна Україна, але можуть бути повені і в південно-східних областях", – повідомила вона.

Мартазінова пояснила, що в світі при будь-яких великих перепадах температури завжди виникають синоптичні стихійні ситуації.

Пповінь

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик попередив, що українцям слід очікувати в 2020 році холодну і сніжну зиму, пізню весну, прохолодне і дощове літо і осінь з морозною погодою.

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