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"Україна буде!" Фанатам "русского міра" пояснили, чому реванш не пройде

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Марш Захисників України показав, що в країні вже неможливий реванш проросійських сил. Адже тепер у неї є та сила, яка здатна зупинити його.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловила українська письменниця Лариса Ніцой, ділячись враженнями від святкування Дня Незалежності в Києві.

"Реваншу не буде. В Україні є сила, яка не пропустить "русскій мір". Щоб зрозуміти це, варто було прийти-приїхати на День Незалежності до Києва і подивитися на народний військовий парад. Не всіх вбила війна. Не всі поїхали за кордон. Приказка "за одного битого двох небитих дають" – точно про нас. Я досі оговтуюсь від осмислення побаченого і почутого. Я оговтуюся від усвідомлення сили українського народу. Ця сила не допустить реваншу. Ця сила не допустить "русскій мір" в Україні", – написала вона.

Патріоти на Марші Захисників України в День Незалежності

Патріоти на Марші Захисників України в День Незалежності

Facebook Лариси Ніцой

Ніцой підкреслила, що представникам влади після офіційних урочистостей варто було приєднатися до колони, організованої народом. Адже тільки так вони змогли б побачити українську природу цієї стихії й усвідомили б її силу. Адже тільки так влада, зазначила письменниця, зрозуміла б, що остаточне рішення у будь-якому питанні завжди буде за народом. І саме він буде визначати шлях, яким рухатися.

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"Так, вони можуть деякий час плисти проти цієї річки та її сили, але рано чи пізно ця стихія змусить їх плисти в одному напрямку. Як змушувала всіх. Як би я хотіла, щоб керівництво нашої країни, а також п'ята колона зрозуміли: чинити опір марно. Ви тільки витрачаєте час і свій, і наш. В кінцевому підсумку все одно буде по-нашому. Буде так, як вирішить ця сила, буде по-українськи. Ми пройшли точку неповернення. Все. Це крапка. Буде українська Україна. А від керівництва держави тільки залежить, коли вона буде", – впевнена письменниця.

Марш Захисників України

Марш Захисників України

Facebook Лариси Ніцой

Разом з тим, вона не виключила, що народу належить пережити ще безліч спроб ворогів не допустити повноцінного становлення української України. Однак в кінці вони все одно зазнають поразки.

"Але і це ми подолаємо. Щоб бути впевненим, вам потрібно було побувати на параді", – написала Ніцой.

На підтвердження своїх слів письменниця нагадала, яке гасло звучало з вуст українських Героїв на Марші Захисників – "Нам потрібна перемога!".

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"Знаєте, що скандувала колона в орденах і медалях? Яка понюхала пороху, яка заглянула в очі смерті, яка вміє воювати не на словах і вже не зупиниться ні перед чим. Ця колона ветеранів скандувала: "Нам потрібна перемога!. Не победа – перемога", – акцентувала увагу письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Марші Захисників молодий хлопець стояв на колінах з українським прапором на плечах і плакав, проводжаючи матерів, які несли портрети загиблих Героїв.

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Теми
Парад на День Незалежності День Незалежності
Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Сдадитесь, як в Крыму,чушкари б@ндеровские или сховаетесь в схронах на Западенщине. Тильки вы на хер никому не нужны,рагули щеневмерлые,сами сдохнете
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