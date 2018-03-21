Україна без Криму: СТБ заявив, що знайшов і покарав винного

Телеканал СТБ завершив службове розслідування через показ в ефірі карти України без окупованого Росією Криму, в результаті якого був звільнений режисер монтажу проекту "Холостяк".

Як повідомляють на сторінці телеканалу у Facebook, "ситуація виникла через некоректний підхід режисера монтажу проекту до використання джерел інфографіки".

Відзначається, що карта без Криму була взята з міжнародного стоку графічних шаблонів, зареєстрованого в Нью-Джерсі (США). "Незважаючи на те, що пошук карти здійснювався англійською мовою, це не виключило ситуації, неприйнятної для національного медіа", - написала прес-служба телеканалу.

"Режисер монтажу, який працював над цією інфографікою, повністю усвідомлює, що наслідки його помилки призвели до ситуації, коли в ефірі телеканалу з'явилася карта України, обриси якої суперечать позиції СТБ про державні кордони нашої країни і статус півострова Крим як невід'ємної частини України", - йдеться в заяві.

Як відомо, телеканал СТБ входить до медіагрупи, яка належить українському олігарху Віктору Пінчуку, який закликав віддати Крим і заморозити Донбас.

Як писав "Обозреватель", недавно в скандал із "відрізаним" Кримом потрапив ще один український телеканал.