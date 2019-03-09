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"Україна або смерть": нова офіційна символіка бойових бригад ЗСУ викликала захват у мережі

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У бойових бригадах Сухопутних військ ЗСУ з'явилася нова символіка. На них є написи "Божою Милістю", "Разом до перемоги" та "Україна або смерть".

Як повідомив начальник Генштабу Віктор Муженко в Facebook, символіку нового зразка затвердили для 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського і 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Сухопутних військ Збройних сил України.

"Напередодні Дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад", - написав Віктор Муженко і привів цитату з "Кавказу" Тараса Шевченка.

І вам, лицарі Великі,

Богом НЕ забуті.

Борітеся - поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

( "Кавказ", 1845)

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"Україна або смерть": нова символіка бригад ЗСУ викликала захват у мережі

Facebook Віктор Муженко

"Україна або смерть": нова символіка бригад ЗСУ викликала захват у мережі

Facebook Віктор Муженко

"Україна або смерть": нова символіка бригад ЗСУ викликала захват у мережі

Facebook Віктор Муженко

У мережі з захопленням відреагували на нововведення.

"Вогонь запеклих не бере! Слава Україні!", "Супер!", "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!"- пишуть українці в коментарях.

"Україна або смерть": нова символіка бригад ЗСУ викликала захват у мережі

"Україна або смерть": нова символіка бригад ЗСУ викликала захват у мережі

"Україна або смерть": нова символіка бригад ЗСУ викликала захват у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Муженко розкрив нові дані про Іловайськ котлі.

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Особа
Віктор Муженко
Місце
Україна
Теги
Збройні сили УкраїниЗСУГенеральний штаб ЗСУ
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Коментарі
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rauschensky felix
rauschensky felix
все равно в колонию попадут-в жопу выебут. хоть десять таких наклеек нашейте.
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Koshel Oleh
Koshel Oleh
rauschensky felix, Кацапи тільки й думають про неприродне злягання.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
..конечно эмблемы косят под фашистские ,эсэсовские и прочие ,пиратские ,то есть бандитские метки,.ну а погоняйла вместо фамилий .дополняют картину ,
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Elonka Elonka, "Elonka Elonka 09.03.2019 19:44 ..конечно эмблемы косят под фашистские ,эсэсовские и прочие ,пиратские ,то есть бандитские метки,.ну а погоняйла вместо фамилий .дополняют картину ,"____Коба, Ленин, Сталин - тебе знакомы эти погонялы??
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Koshel Oleh
Koshel Oleh
Elonka Elonka Ватка, то хвашисти "косили" під Мазепу й Острозького. Але... то так, знання все одно не зупинять тління ватніков і тєлогрєєк.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Наконец-то, наши запёкшиеся свинорылые "лыцари" обрели долгожданные "малюнки" с "СУхеСом" и свиными клыками. ))
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