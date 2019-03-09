"Україна або смерть": нова офіційна символіка бойових бригад ЗСУ викликала захват у мережі

У бойових бригадах Сухопутних військ ЗСУ з'явилася нова символіка. На них є написи "Божою Милістю", "Разом до перемоги" та "Україна або смерть".
Як повідомив начальник Генштабу Віктор Муженко в Facebook, символіку нового зразка затвердили для 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського і 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Сухопутних військ Збройних сил України.
"Напередодні Дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад", - написав Віктор Муженко і привів цитату з "Кавказу" Тараса Шевченка.
І вам, лицарі Великі,
Богом НЕ забуті.
Борітеся - поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
( "Кавказ", 1845)
Facebook Віктор Муженко
Facebook Віктор Муженко
Facebook Віктор Муженко
У мережі з захопленням відреагували на нововведення.
"Вогонь запеклих не бере! Слава Україні!", "Супер!", "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!"- пишуть українці в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Муженко розкрив нові дані про Іловайськ котлі.
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