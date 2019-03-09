"Україна або смерть": нова офіційна символіка бойових бригад ЗСУ викликала захват у мережі

У бойових бригадах Сухопутних військ ЗСУ з'явилася нова символіка. На них є написи "Божою Милістю", "Разом до перемоги" та "Україна або смерть".

Як повідомив начальник Генштабу Віктор Муженко в Facebook, символіку нового зразка затвердили для 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського і 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Сухопутних військ Збройних сил України.

"Напередодні Дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад", - написав Віктор Муженко і привів цитату з "Кавказу" Тараса Шевченка.

І вам, лицарі Великі,

Богом НЕ забуті.

Борітеся - поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

( "Кавказ", 1845)

Facebook Віктор Муженко

Facebook Віктор Муженко

Facebook Віктор Муженко

У мережі з захопленням відреагували на нововведення.

"Вогонь запеклих не бере! Слава Україні!", "Супер!", "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!"- пишуть українці в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Муженко розкрив нові дані про Іловайськ котлі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram