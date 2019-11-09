"Правий був Коломойський?" ЗМІ розгромили нову ідею Зеленського про цензуру

Фраза про "вимоги і стандарти новин" в указі "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", підписаному президентом України Володимиром Зеленським, є термінологічним непорозумінням.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. Так він відреагував на обурення співробітників ЗМІ через деякі пункти цього документа.

Що говорить влада

Міністр запевняє, що уряд не збирається регулювати стандарти журналістських матеріалів.

"Шановні журналісти! Вас правильно стурбувала й обурила наявність в указі президента слів про встановлення "вимог і стандартів новин". Це термінологічне непорозуміння, яке виникло через помилкове застосування терміна "стандарти новин" у документах МКМС [міністерства культури, молоді та спорту]", – зазначив він.

"Ми не збиралися і не збираємося регулювати стандарти новин. Це право виключно професійного співтовариства", – додав Бородянський.

Він пояснив, що український уряд планує:

ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація, що важливо в умовах інформаційної війни з РФ і можливого фінансування деяких ЗМІ країною-агресором.

ввести визначення характеру інформації (новинна, розважальна, гумористична і т.п.) разом із можливим обов'язком позначати розповсюджуваний контент відповідно до того виду, до якого належить інформація. Це, додав міністр, є частиною належного інформування громадян та реалізацією їх права на інформацію.

Бородянський також підкреслив, що в країнах зі сталими демократіями, де існує журналістське самоврядування та саморегулювання/співрегулювання медіа, питання стандартів вирішені кодексами професійної етики та стандартів, за неухильним дотриманням яких стежить професійне співтовариство.

"В Україні ми, як держава, повинні створити умови для професійної спільноти, які зроблять цю модель такою, що працює і в нашій країні. Тобто, держава не заходить на територію, яку вона не повинна регулювати, а створює належні умови для саморегулювання та співрегулювання", – написав він.

Володимир Зеленський на пресмарафоні ОП

У коментарі "РБК-Україна" членкиня Ради з питань свободи слова та захисту журналістів Тетяна Попова повідомила, що законопроект не буде виходити за рамки Європейського законодавства.

За її словами, 22 листопада 2018 року французький парламент прийняв законопроект про "боротьбу з маніпулюванням інформацією". Саме на базі цього закону в Україні планують розробити адаптований варіант закону "Про врегулювання діяльності ЗМІ в Україні".

На запитання, чи можна буде подати до суду за інформацію в новинах, Попова відповіла: "За французьким антифейковим законом, це можливо тільки в передвиборчий період і тільки за три місяці до виборів: місцевих або парламентських. Тобто це буде не раз у 5 років [в Україні] а все-таки частіше. Але тільки за три місяці й тільки через суд, після доведеності фейку в суді. Ну в нас і зараз у принципі можна подавати в суди".

Попова відзначила, що теоретично закон буде прийнятий до початку місцевих виборів.

Що відповіли ЗМІ і громадськість

"Цікаво дивитися, як Бородянський намагається преорально змінити виданий указ Зеленського. Скажіть йому хто-небудь, що язиком це не вийде... Правий був Коломойський, назвавши Бородянського покидьком", – прокоментував пояснення міністра головний редактор видання "Українські новини" Денис Іванеско у своєму Facebook-акаунті.

Зі свого боку лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко назвав указ "неконституційним наступом на свободу слова і черговим кроком до узурпації влади".

Він також заявив, що парламентська опозиція через це "повинна негайно ініціювати початок процедури імпічменту" президента.

Новини Генерал закликав озброїти українських журналістів

Шеф-редактор інтернет-видання "Обозреватель" Орест Сохар також відреагував на скандал.

На своїй сторінці у Facebook він написав: "Люди, які кривлялися над усім політикумом, самі виявилися не готовими до критики.

І тому вирішили за допомогою кримінального кодексу підрихтувати стандарти журналістики..."

Український блогер, політолог Олексій Голобуцький на своєму Telegram-каналі пожартував: "Новини повинні бути такими, щоб не засмучувати президента".

Колишній депутат Верховної Ради України Борислав Береза порівняв ініціативу з реаліями Північної Кореї, Росії та Білорусі, назвавши її "чистим факапом".

"У сучасному світі нових комунікацій намагатися обмежити ЗМІ – більше, ніж наївно", – відреагувала журналістка Наталя Влащенко на своїй сторінці у Facebook.

На її думку, в сфері медіа є два регулятори – суд, а також аудиторія і ринок, – яких "цілком достатньо".

Журналіст Сергій Щербина зазначив, що на початку 2019 року Зеленський говорив про те, що власникам каналів треба заборонити керувати новинними блоками.

"Якихось пів року в президентському кріслі привели Зеленського до "очевидної" думки – новинні блоки повинні бути відрегульовані державою", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, указом № 837/2019 "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави" від 8 листопада Володимир Зеленський також доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року провести масштабну приватизацію, підготуватися до відкриття ринку землі, виробити систему прорахунку прожиткового мінімуму за європейськими стандартам.

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